庫藏股今年有望再創新高！誰是真正受益？

2020 上半年大跌後，美股標普 500 成份股企業的庫藏股 (股票回購) 規模，已連續 6 季增加且有望在 2021 年創下新高紀錄，而蘋果等美企確實透過歷年庫藏股減少流通在外股數，顯著地提高每股盈餘 (EPS) 讓股東受益。

2021 年美股庫藏股總額接近 8500 億美元，有望超過 2018 年創紀錄的 8060 億美元，執行庫藏股企業向來多集中在科技股公司，今年也不例外。

今年第三季大舉執行庫藏的前 5 名企業有蘋果 (204 億美元)、Meta (150 億美元)、Alphabet (126 億美元)、美國銀行 (99 億美元) 和甲骨文 (88 億美元)，5 家公司中有 4 家是科技公司，因為他們擁有最大現金流，這些企業佔第三季庫藏規模近三成。

蘋果今年第三季斥 204 億美元大舉執行庫藏。(圖片：AFP)

聯準會 (Fed) 去年 6 月下令暫停大型銀行回購股票並限制股利配發，並於去年 12 月鬆綁這些限制，美國 23 家大型銀行也於今年通過壓力測試，重返實施庫藏股的行列。

2020 年第一季：1990 億美元

2020 年第二季：890 億美元

2020 年第三季：1020 億美元

2020 年第四季：1310 億美元

2021 年第一季：1780 億美元

2021 年第二季：1990 億美元

2021 年第三季：2346 億美元

2021 年第四季：約 2380 億美元

庫藏股是 11 年來美股牛市行情的重要推動主力之一，企業買回自家股票之後，每股盈餘將因流通在外股數的減少而增加，但這不一定是鐵律！

許多企業向高層和其他員工提供新股票選擇權同時宣布執行庫藏，或買回股票卻沒有註銷，最終並沒有減少股票數量，也無法真正地提高每股盈餘。另一方面，美股年年創新高下，企業股價變貴，執行庫藏規模就算變高，和多年前相比，企業能買回的股數也相對變少。

不過，自 2018 年以來，包括蘋果等科技巨頭等一些美企確實透過庫藏股減少流通在外股數，顯著地提高每股盈餘讓股東受益。

甲骨文 (ORCL-US) 自 2018 年以來股票數量減少 35%

蘋果 (AAPL-US) 自 2018 年以來股票數量減少 19%

Alphabet (GOOGL-US) 自 2018 年以來股票數量減少 9%

微軟 (MSFT-US) 自 2018 年以來股票數量減少 3%

Meta (FB-US) 自 2018 年以來股票數量減少 1%

展望未來，由於消費者仍然強勁，企業獲利預計在 2022 年至少增長 10%，庫藏股規模有望在明年再創新高。

2021 年下半年創紀錄的庫藏速度可能會延續到 2022 年 (圖片：AFP)

InsiderScore 研究主管 Ben Silverman 研判：「2021 年下半年創紀錄的庫藏速度可能會延續到 2022 年，因為美企在嶄新的一年會發現自家資產負債表中的現金流充裕。」

值得一提的是，美國總統拜登提出的 1.75 兆美元「重建更好未來」(Build Back Better) 法案中，提議對庫藏股徵收 1% 消費稅 (Exise Tax)，或將其視為應被納稅的股東股息，這項新稅預估將在 10 年內為美國國庫帶來 1240 億美元收入，但目前美國兩黨談判陷入停滯，倘若新稅成真，這可能成為未來美股庫藏規模是否能攻新高的重大變數之一。