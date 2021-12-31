庫藏股今年有望再創新高！誰是真正受益？

2020 上半年大跌後，美股標普 500 成份股企業的庫藏股 (股票回購) 規模，已連續 6 季增加且有望在 2021 年創下新高紀錄，而蘋果等美企確實透過歷年庫藏股減少流通在外股數，顯著地提高每股盈餘 (EPS) 讓股東受益。
2021 年美股庫藏股總額接近 8500 億美元，有望超過 2018 年創紀錄的 8060 億美元，執行庫藏股企業向來多集中在科技股公司，今年也不例外。
今年第三季大舉執行庫藏的前 5 名企業有蘋果 (204 億美元)、Meta (150 億美元)、Alphabet (126 億美元)、美國銀行 (99 億美元) 和甲骨文 (88 億美元)，5 家公司中有 4 家是科技公司，因為他們擁有最大現金流，這些企業佔第三季庫藏規模近三成。
聯準會 (Fed) 去年 6 月下令暫停大型銀行回購股票並限制股利配發，並於去年 12 月鬆綁這些限制，美國 23 家大型銀行也於今年通過壓力測試，重返實施庫藏股的行列。
- 2020 年第一季：1990 億美元
- 2020 年第二季：890 億美元
- 2020 年第三季：1020 億美元
- 2020 年第四季：1310 億美元
- 2021 年第一季：1780 億美元
- 2021 年第二季：1990 億美元
- 2021 年第三季：2346 億美元
- 2021 年第四季：約 2380 億美元
庫藏股是 11 年來美股牛市行情的重要推動主力之一，企業買回自家股票之後，每股盈餘將因流通在外股數的減少而增加，但這不一定是鐵律！
許多企業向高層和其他員工提供新股票選擇權同時宣布執行庫藏，或買回股票卻沒有註銷，最終並沒有減少股票數量，也無法真正地提高每股盈餘。另一方面，美股年年創新高下，企業股價變貴，執行庫藏規模就算變高，和多年前相比，企業能買回的股數也相對變少。
不過，自 2018 年以來，包括蘋果等科技巨頭等一些美企確實透過庫藏股減少流通在外股數，顯著地提高每股盈餘讓股東受益。
- 甲骨文 (ORCL-US) 自 2018 年以來股票數量減少 35%
- 蘋果 (AAPL-US) 自 2018 年以來股票數量減少 19%
- Alphabet (GOOGL-US) 自 2018 年以來股票數量減少 9%
- 微軟 (MSFT-US) 自 2018 年以來股票數量減少 3%
- Meta (FB-US) 自 2018 年以來股票數量減少 1%
展望未來，由於消費者仍然強勁，企業獲利預計在 2022 年至少增長 10%，庫藏股規模有望在明年再創新高。
InsiderScore 研究主管 Ben Silverman 研判：「2021 年下半年創紀錄的庫藏速度可能會延續到 2022 年，因為美企在嶄新的一年會發現自家資產負債表中的現金流充裕。」
值得一提的是，美國總統拜登提出的 1.75 兆美元「重建更好未來」(Build Back Better) 法案中，提議對庫藏股徵收 1% 消費稅 (Exise Tax)，或將其視為應被納稅的股東股息，這項新稅預估將在 10 年內為美國國庫帶來 1240 億美元收入，但目前美國兩黨談判陷入停滯，倘若新稅成真，這可能成為未來美股庫藏規模是否能攻新高的重大變數之一。