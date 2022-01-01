重賞求勇夫！聯合航空支付機師3倍工資 舒緩Omicron人力不足困境

美國聯合航空 (UAL-US) 為了因應 1 月大部分的航班需求，宣布支付機師 3 倍工資，以緩解 Omicron 病毒快速傳播導致人力不足的困境。

自 12 月 23 日以來，聯合航空、達美航空 (DAL-US)、捷藍航空 (JBLU-US)、SkyWest (SKYW-US)、阿拉斯加航空 (ALK-US) 和其他航空公司已經取消 1 萬多個聯合航班，理由是天氣惡劣，以及確診請休的機組人員激增。

這樣的服務中斷，發生在航空公司預期應是疫情爆發以來最繁忙的日子。

據航班追踪網站 FlightAware 稱，各家航空公司週五取消近 1500 趟美國航班，其中聯合航空取消逾 200 趟，約佔其主線航班的 11%。

聯合航空資深副總裁 Bryan Quigley 週五在員工報告上表示，聯合航空與機師工會 (ALPA) 已達成協議，支付更高的工資以支付開放式航班的費用。

根據該報告，在 12 月 30 日至 1 月 3 日之間飛行開放式旅程的機師將獲得原本 3.5 倍的工資，而在 1 月 4 日至 1 月 29 日之間飛行開放式旅程的機師則可領 3 倍工資。

機師機師對會員表示：「由於 Omicron 病毒的快速傳播，目前請病假的機師人數創下歷史新高，對營運的影響很明顯，聯合航空過去一週取消大量航班。」

聯合航空的空服員也有額外報酬，其他航空公司，包括捷藍航空、美國航空、西南航空和 Spirit，也提高機組人員的工資以避免假期航班中斷。