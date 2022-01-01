英國批准輝瑞新冠口服藥Paxlovid

繼 Merk (MRK-US) 後，英國監管機構週五 (31 日) 批准輝瑞 (PFE-US) 家居新冠口服藥 Paxlovid。

Omicron 變種病毒傳播迅速，英國冬季新冠確診激增創紀錄，英國正積極加強防疫措施，英國藥品和保健品監管局 (MHRA) 週五批准輝瑞首款新冠口服藥 Paxlovid，這是其本月 22 日獲美國食品藥物管理局 (FDA) 批准後的又一勝利。

英國監管機構對 Paxlovid 安全性、品質和有效性進行嚴格審查，並取得英國政府獨立科學諮詢機構人類藥物委員會專家建議，研究證實 Paxlovid 安全有效，可降低輕度至中度新冠 (COVID-19) 感染者的住院和死亡風險。

Paxlovid 為雙藥物的口服療法，由兩錠抗病毒藥物 nirmatrelvir 和一錠抗愛滋病毒藥物 ritonavir 組合而成。nirmatrelvir 專門干擾病毒某種酵素，以阻止病毒在細胞內進行複製，ritonavir 可減低人體對其他藥物的新陳代謝，加強 Paxlovid 效力。

輝瑞臨床試驗數據顯示，對於重症高風險患者，Paxlovid 抗病毒療法在預防染疫住院和死亡的有效性達近 90%，而且對抗 Omicron 變種病毒仍然有效。輝瑞表示生產 Paxlovid 需時半年到八個月，2022 年可提供全球約 1.2 億萬份藥物。

MHRA 週五表示，根據數據，在患病早期階段服用 Paxlovid 最有效，並建議在首次出現症狀後的 5 天內使用。

MHRA 稱：「英國現在有另一種用於治療 COVID-19 的抗病毒藥物，可以口服而不是靜脈注射給藥，這意味該藥可以在醫院外提供。」

此前，MHRA 於 11 月 4 日批准輝瑞對手 Merck 實驗性口服 Covid-19 抗病毒藥物 Lagevrio ，Merck 臨床數據顯示，該藥能減少住院與死亡率約 30%。英國政府目前已下訂 48 萬人份的 Lagevrio 與 25 萬人份輝瑞新冠口服藥 Paxlovid。

美股午盤截稿前，Merk (MRK-US) 小跌 0.026%、輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.78%。