呼應政策打炒房 這兩家公股銀逆向抑制明年房貸業務量

財金部會積極打炒房，但仍無法抑制房價飆漲，身為土建融專業銀行的土地銀行率先喊出，明 (2022) 年不動產放款預算編列目標將為零成長；合庫銀董座雷仲達更直言，除首購族以外，希望其他房貸業務可以呈現負成長。

中央銀行即將在 16 日召開今年第 4 季理監事會議，外界推測，為抑止房價續漲過熱，央行很可能再度針對房市祭出信用管制因應，土銀在理監事會議前夕主動釋出明年房貸零成長，是否會在市場引發漣漪效應，值得關注。

據了解，看好房市價量雙升趨勢，目前多數公股銀行在明年房貸業務上仍訂出平均約 5% 左右的成長目標，但口徑一致強調，承做目標將以自住剛性需求為主，其他第二戶則配合中央銀行信用管制，取消寬限期。

土銀董事長謝娟娟表示，土銀在不動產授信不受《銀行法》72-2 條的放款餘額占總存款與金融債券總額占比 30% 上限規範，但為控管風險，土銀今年在土建融增長已經比歷年還低，也低於同業平均值。

合庫銀董事長雷仲達日前受訪時也說，目前合庫銀房貸承作量逾半數都是首購自住，至於特定地區的第 2 戶與第 3 戶房貸則會遵照央行政策，取消寬限期。

對於明年房貸業務目標，雷仲達更說，除了首購族外，希望其他類型的房貸都可以呈現負成長，強調銀行會配合政策，不會刻意承做第 2 戶以上的購屋房貸。