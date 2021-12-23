〈房產〉打房無感？11月五大銀行新承做房貸 創近6年單月新高

台灣央行今 (23) 日公布 11 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 719.06 億元，較上月續增 89.5 億元，更創下 2016 年 1 月房地合一實施以來單月新高紀錄，而房貸利率則維持在與上月 1.351% 持平的水準，處歷史低檔區。

對於購屋貸款金額再次創波段新高，央行說明，主要是反映六都買賣移轉棟數月增 9%，以及新成屋整批分戶貸款增加，可能也有部分反映房價上揚因素。

但央行認為，這不代表過去三波央行打炒房無效，原因在於，央行主要是從授信風險著手，不是要控制房市，且選擇性信用管制措施實施後，成效也無法立即顯現。

央行強調，目前我國金融授信風險可控，而國內房市的上揚其實是基本面帶動，隨著美中貿易戰後台商回流、廠商擴廠，帶動在地就業人口增加和住屋需求，例如，台積電由北朝南投資，發生外溢效果。

據央行統計，今年以來自用買盤占整體房市比重在 85-88% 間，仍占買房需求最大宗。

至於購屋貸款利率持續處歷史低檔，央行也說明，銀行會針對優質客戶給予優惠利率，或是首購族的貸款也會相對低，實務上已請銀行務必落實授信風險差別訂價原則。

據統計，11 月六都建物買賣移轉棟數月增 9.0%，其中，台北市月增 10.8%，新北市月增 10.7%，桃園市持平，台中市月增 8.8%，台南市月增 8.2%，高雄市月增 15.6%。

若與去年同期相比，六都交易量增 5.5%，其中台北市年減 17.1%，新北市年增 17.6%，桃園市年增 8.8%，台中市年減 8.3%，台南市年增 7.7%，高雄市增 26.1 %。

而前 11 月六大都會區建物買賣移轉棟數年增 7.1 %，其中，台北市年增 0.4 %，新北市年增 7.8%，桃園市年增 2.0%，台中市年增 2.2 %，台南市年增 17.2%，高雄市年 18.0 %。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區月增 0.75%、年增 7.4%，其中，台北市月增 0.89%、年增 6.01%，新北市月增 0.58%，年增 9.33%，顯示房價仍處在上漲趨勢。