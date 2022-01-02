全球經濟活動陸續解封 外資點名美股、金融股後市俏

隨著各國陸續重啟經濟活動，投資機會也陸續浮現，瑞銀表示，看好包括金融股與美股後市可望受惠於基本面良好，進而帶動股價表現。

以金融股來說，瑞銀指出，當收益率微幅上升時，有助於推升金融股表現，其中美國 10 年期公債收益率預期將在明年 6 月攀升至 2% 左右，從基本面來看，金融股獲利也可望受惠於貸款增加、信貸品質改善，以及貸款損失準備金的釋放推升獲利增長。

美股部分，瑞銀認為，美股具備周期性與高質量兩大優點，當前經濟從高增長換檔為低增長，中型股就能因此受益，其中羅素中型股指數不僅在盈餘增加方面超過了大型股，同時還有約 20% 的估值折價，這也是 15 年來的最高折價幅度。另外，中型股有助於降低債券收益率上漲比預期快的風險，為投資組合帶來了保護。

另外，在大宗商品和能源股部分，瑞銀預估大宗商品價格 2022 年價格可望平穩，但不少相關股票價格尚未反映長時期偏高的大宗商品價格，其中能源股僅反映 60 美元的布倫特原油長期價格。

至於工業金屬的價值有待挖掘，特別是銅、鋁和鎳等金屬有望從淨零碳轉型中受 益。以積極的方式進行大宗商品配置，為投資者對沖因大宗商品供應挑戰而導致更持 久的通脹。

富蘭克林證券投顧指出，2022 年第一季聚焦關鍵三項議題 - 變種病毒 Omicron、通膨及聯準會政策，著眼全球各國已累積歷經年餘的抗疫經驗，透過有限度的防疫措施和施打疫苗應能避免疫情擴散，2022 年將是景氣與通膨共舞的投資環境。

但要注意的是，聯準會升息預期及市場波動也將隨之而來，但溫和通膨及利率上揚環境實則有利經濟及企業獲利表現，建議投資人對風險性資產維持偏多操作。