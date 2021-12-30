亞洲高收益明年後市看漲 7成投資人憂心通膨攪局

根據瀚亞投資調查，投資人對於亞洲高收益仍充滿興趣，有 7 成的投資人在思考投資組合時最在意的就是通膨問題，而通膨走勢也是影響未來投資決策關鍵。

瀚亞投資指出，通膨儼然已經成為全球共同難題，也為全球投資機構帶來投資難度，從調查結果來看，全球機構投資人認為對固定收益產生實質影響的變數中，通貨膨脹變化拿下最高票，高達 74%，其次則是疫情後 GDP 增長情形，達 63%。

至於全球央行緊縮與升息、貿易政策和地緣政治，跟所在市場的政府政策等變數，調查結果比重分別為 56%、54%，跟 53%。

從區域投資人來看，各地區一致認同「通貨膨脹變化」是最主要影響投資決策的變數，但對其他變數看法較為分歧，歐洲機構投資人認為，「疫情後 GDP 增長情形」、「貿易政策和地緣政治」影響較大。

亞洲機構投資人評估「疫情後 GDP 增長情形」，以及「央行緊縮 / 利率上漲」是干擾固定收益市場的來源；至於北美機構投資人，則是把「所在市場的政府政策」當作主要考量。

瀚亞投資表示，投資者對通膨的擔憂並非空穴來風，觀察到近期北美和歐洲的物價通膨已達到 10 年新高。目前最重要的問題是，當前的通膨環境會持續存在或是短期過渡現象，後續值得觀察。

瀚亞投資表示，隨著通膨問題、疫情進程，以及利率看漲等不確定性影響，調查受訪者均表示有興趣擴大投資債券類別，像是增持新市場和新類別債券。

瀚亞投資分析，現階段成熟國家市場債券受到利率政策干擾，能提供的收益能力有限，這使得投資人開始轉向亞洲市場靠攏。多數受訪者認為亞洲國家具備高成長、企業負債比較低等優勢，可望帶動亞洲債券表現。尤其是中國債券，看漲比重高出看跌的逾三分之一。