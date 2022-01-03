台股基金去年平均報酬逾4成 兩優勢支撐元月行情火旺

外資在去 (2021) 年末大舉回流台股，帶動台股多頭氣焰猛，台股基金年度績效表現更直接受惠，去年平均報酬超過 4 成。台股今 (3) 日開紅盤，高點衝至 18379.69 點，上漲超過 160 點，再創新猷。投信法人表示，台股站穩「萬八」新高、本益比仍維持近 10 年低檔，台股本身不貴、評價面具優勢，加上科技股成長動能持續、非電族群亦有表現機會，預期台股基金元月行情可以續旺，可持續加碼台股基金。

2021 年台股從 14732 點一路衝鋒，飆至年底 18218 點，並站穩萬八，年度漲幅 23.66%，主動選股的台股基金表現更好，統計 166 檔台股基金平均報酬達 40.14%，表現最好的前五檔台股基金，報酬更是從 70% 以上起跳；新光、安聯投信旗下台股基金去年平均報酬率更突破 6 成以上。

單檔績效來看，共有 139 檔台股基金年度績效打敗大盤，其中，表現最好的新光創新科技基金、全年上漲 87.80%，績效排名第一；統一奔騰上漲 86.55%，表現居次；若從進榜檔數來看，新光投信共有 4 檔台股基金名列台股基金績效前 10 強，整體表現最佳；統一、野村投信則各有 2 檔進榜，兆豐、安聯投信也各有 1 檔擠進前 10 名。

新光投信台股投資團隊表示，目前台股本益比僅 14.85 倍，相較過去 5 年均值 16.6 倍，或 10 年均值 17.1 倍，顯示目前大盤本益比仍處低檔，台股不貴、評價面更顯投資優勢；由於今年台資企業獲利仍維持一定水準、外資回補買盤已不斷升溫、同時，新台幣匯率近期繼續走強，顯示台股內外資金同步簇擁下，元月行情火種已經點燃。

外資在新年前大舉回補台股，且明顯鎖定權值股，尤其搶進半導體族群，其中，台積電將於 1 月 13 日舉辦法說會，外資積極進駐台積電，也是台積電今天開高大功臣，預期可為之後盤勢打入強心針。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，安聯投信對於半導體產業維持正面看法，預期晶圓代工供不應求將延續至 2022 年上半年，第 1 季半導體產業很可能淡季不淡。

廖哲宏進一步指出，近期記憶體現貨價格出現反彈，加上中國西安封城恐造成短期記憶體供應受到影響，料將進一步支撐記憶體價格。整體而言，廖哲宏預期法說行情將支撐第 1 季股市。

新光投信台股投資團隊也表示，加上 2022 年半導體產業供不應求持續、綠能產業趨勢才正起步，預估台股創新題材將持續爆發、成長股有望迎新一輪漲升行情，台股在強勢主流股領漲下，2022 年投資主軸仍維持選股不選市，建議投資人擇優分批布局，或定期定額加碼台股基金，掌握台股長線牛市的爆富潛力。

選股策略方面，新光投信台股投資團隊表示，2022 年放眼全球，台股站在世界轉型的樞紐上，不論數位創新，或能源轉型，帶動各產業迎接全新格局，其中，台廠供應鏈將趁勢崛起，隨今年初機構法人重新布局之際，建議投資人留意半導體、綠能等兩大投資機會。

半導體長多 利基族群百花齊放

新光投信台股投資團隊指出，以半導體產業來說，2022 年產業上游需求大爆發，包括晶圓、設備、耗材、化學品等次族群，今年供貨更為吃緊，需求更甚 2021 年。

另外，AIoT、車用及高效能運算等新應用帶動下，包括矽晶圓、矽智財、特殊利基型 IC 設計需求也更勝以往，加上未來還有 5G、電動車、能源管理技術，都需要第三代半導體的創新材料提供，2022 年新科技應用商機齊發，創造半導體產業無數新商機出現，預估台股的半導體族群，將是 2022 年台股不可逆的大趨勢股。

綠能儲能需求爆發 迎補漲行情

新光投信台股投資團隊表示，展望 2022 年，更值得注意是「碳中和」成為全球經濟重大議題，2022 年全球綠能產業有機會重啟熱度，主要原因來自上游原料多晶矽價格下滑，台灣綠電相關廠商，今年毛利率有望回復正常表現，市場資金有機會重返綠能相關概念股。

新光投信台股投資團隊強調，作為長期投資主流，尤其是儲能產業，由於太陽能發電及風力發電逐漸普及，但電力易受天候環境因素影響，儲能系統不僅可提供最佳電力調配，調度電力應用、並能提高電力使用效率，未來市場需求將大幅引爆，儲能在綠能扮演角色更顯重要，也是布局台股的新機會。