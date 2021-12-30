調查：2022年投資者最擔憂通膨 美股漲勢預計溫和

根據一項調查顯示，華爾街投資者認為，通膨仍將會是 2022 年股市最主要關注的議題，並且股市的上漲可能會較為溫和。

美國財經媒體《CNBC》在本週針對大約 400 名企業投資長、股票策略師、投資組合經理和資金管理人等進行了調查。調查中顯示，有 53% 的受調者認為，通膨將是明年最為關注的議題，30% 的受調者表示，主要關注美國聯準會 (Fed) 升息的議題，另有 17% 的人表示，新冠肺炎疫情對經濟的衝擊是他們最主要的擔憂。

近幾個月來，投資者持續關注各項通膨數據，美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 增長 6.8%，創下 1982 年以來的新高。更有許多經濟學家指出，通膨率其實遠高於政府的官方報告。為應對不斷飆升的通膨，Fed 將加快縮減購債，有 Fed 官員還預計明年將升息多達 3 次。

標準普爾 500 指數今年已上漲超過 27%，並屢創新高。企業獲利飆升和寬鬆貨幣政策都助長了美股的漲勢。但是，有分析師認為，隨著 Fed 正在準備升息計劃，削弱了股市上漲的關鍵支撐，明年的成長恐將放緩。

針對標普在 2022 年的表現，有 55% 的受調者預估漲幅將不到 10%。18% 的受調者認為漲幅將介於 10% 至 20%，另有 10% 的人認為股市將持平。

調查結果也顯示，在不同資產類別中，股票仍是投資者的首選。類股方面，35% 的受調者表示看好金融股，27% 看好經濟復甦股，15% 看好大型科技股，13% 看好創新科技類，10% 看好必需性消費品。