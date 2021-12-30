〈美股熱門股〉三星西安NAND Flash廠傳減產 威騰電子、美光盤中股價勁揚

由於中國西安因新冠疫情封城，三星公告在西安的 NAND Flash 廠將作出產線調整，意味著可能減產，消息激勵威騰電子 (WDC-US)、美光(MU-US) 兩家 NAND Flash 大廠周三（29 日）盤中股價分別勁漲 5.98% 與 3.43%。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 在一份研究報告中寫道，三星西安廠占其 NAND Flash 產能約 4 成，美光在西安也有一些測試和包裝設施，雖然到目前為止，對記憶體生產的確切影響還不清楚，但暗示隨著買家進入第一季合約談判，可能對 NAND Flash 的定價更加有利。

Bryson 說，儘管西安的供應情況仍不明朗，即使是潛在的供應中斷也可能在短期內對 NAND Flash 產業產生有利影響，特別看好威騰電子，但潛在的漲價潮也有利美光、三星、SK 海力士在內的所有公司。

花旗分析師 Peter Lee 認為，三星在西安的 NAND Flash 廠可能關閉三周以上，此外 DRAM 也可能受到影響，目前該廠占全球產能約 12% 左右，而 DRAM 產能占 7% 左右，不過仍看好三星、威騰電子與美光。

三星周三公告，因疫情持續延燒，將調整西安廠產線，強調保護員工及合作夥伴的健康與安全，是首要任務，並將採取一切必要措施，包括利用全球製造網絡，確保客戶不受影響。

截稿前，威騰電子與美光並未回應置評請求，威騰電子盤中股價上漲 5.98%，每股暫報 66.60 美元，美光上漲 3.43%，每股暫報 96.12 美元。