〈美股盤後〉年底封關日倒數 道瓊標普締輝煌

年底封關日倒數，華爾街股市週三 (29 日) 克服對 Omicron 的擔憂，美債與美元下跌，科技股暴跌趨緩，房地產、醫療股和公用事業板塊領漲，美股四大指數僅那指微幅下跌，道瓊漲近百點，標普微幅收紅，兩大指數改寫歷史新高紀錄。

疫情消息方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.84 億例，死亡數突破 541 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 90.8 億劑疫苗。

世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 擔憂 Delta 和 Omicrom 的雙重威脅正掀起病例海嘯，警告新變種病毒可能對當前的疫苗產生疫苗逃逸或具完全抗藥性。

週三 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 90.42 點，或 0.25%，收 36,488.63 點。

那斯達克指數下跌 15.51 點，或 0.1%，收 15,766.22 點。

標普 500 指數上漲 6.71 點，或 0.14%，收 4,793.06 點。

費城半導體指數上漲 7.2 點，或 0.18%，收 3,999.4 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收黑，分別是能源、通訊科技和金融。資金湧入防禦性類股，房地產、醫療股和公用事業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 0.050%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.95%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.022%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.86%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.21%。

道瓊成分股多收紅。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.59%；Nike (NKE-US) 上漲 1.42%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.14%；安進 (AMGN-US) 漲 0.81%；波音 (BA-US) 跌 1.2%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 跌 3.19%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.06%；美光 (MU-US) 上漲 3.48%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.84%；高通 (QCOM-US) 漲 0.75%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.14%。

台股 ADR 近乎持平。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.53%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.09%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.33%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.21% 至每股 1,086.19 美元。根據最新公布的證券監管文件，特斯拉執行長馬斯克終於完成明年到期之選權擇相關的售股計畫，交易計畫於 12 月 28 日完結。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 2.36% 至每股 112.09 美元，微博 (WB-US) 下跌 3.45% 至每股 28.52 美元。中國政府擔心阿里操控公眾輿論走向，希望阿里出售手上龐大媒體資產組合，阿里巴巴週三傳出有意出售微博 30% 持股，目前正與中國國企上海文化廣播影視集團就潛在出售事項進行磋商。

《韓國經濟日報》引述消息人士報導，三星集團有意以 420 億美元溢價收購美國製藥公司 Biogen，這可能成為三星史上最大規模的海外收購案。Biogen (BIIB-US) 股價漲勢一飛衝天，一度來到單日高點 265.54 美元，收盤漲 9.46% 至每股 258.31 美元，目前市值 379.44 億美元。

三星公告西安 NAND Flash 廠受疫情影響，不得不作出產線調整決定，三星暗示減產消息激勵之下，對手威騰電子 (WDC-US)、美光 (MU-US) 走揚，兩家公司分別收高 5.24% 和 3.48%。

經濟數據

美國 11 月零售庫存月增率報 2％，預期 0.5%，前值 0.1%

美國 11 月批發庫存月增率報 1.2％，預期 1.5%，前值 2.3%

美國 11 月成屋簽約銷售指數報 122.4，前值 125.2

美國 11 月成屋簽約銷售月增率報 - 2.2%，預期 0.5%，前值 7.5%

美國 11 月商品貿易逆差月增 17.5% 至 978 億美元

華爾街分析

美股正處於聖誕行情中，而由於假期旺季，美股交易清淡。Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 寫道：「今年的最後一週迎來相對平靜的時期。儘管如此，疲弱的市場可能會發生微小的變化，因此投資者將希望保持靈活性。」

進入新的一年，許多投資者認為有理由保持樂觀。Abrdn 投資經理 James Athey 表示：「這裡有積極的因素，數據顯示，由 Omicrom 引起的病症遠不如於先前的變種嚴重，而這一直是大流行的終結劇本。」

Allspring Global Investments 高級投資組合經理 Margie Patel 研判：「經濟料將非常強勁，聯準會若將利率維持極低水平，這會讓激進的人感到失望，股市很可能出人意料地上漲，並在 2021 年極佳的一年後又迎來更好的一年。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主