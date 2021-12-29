難抵疫情 三星西安半導體廠減產

周三 (29 日) 三星電子公告隨著西安疫情的持續發展，公司正對產線進行靈活調度。而三星電子表示這是以職員的安全和健康放在第一位的營運方針所做出的決定，意味著三星在西安的半導體產線產能有所縮減。

本周一 (27 日) 南韓駐中國大使館高官才稱，即便西安當地的企業營運活動受到限制，導致幾乎所有工廠都暫停營運，但三星電子和三星 SDI 位於西安的半導體工廠及電池工廠，目前都維持正常運作。

不過西安的疫情遲遲未有效控制，導致受影響層面逐漸擴大，三星不得不做出調整產線決定。

(圖片: AFP)

根據研究機構 TrendForce 調查，三星在西安設有 2 座大型工廠，製造 3D NAND 高層數產品，投片量占該公司 NAND Flash 產能 42.3%，全球市佔也有 15.3%。

另一方面，西安除了是三星 NAND Flash 生產重鎮以外，也是美光記憶體封測據點。TrendForce 預期，封測廠內運作不會受封城影響，但在物流方面則有疑慮，雖然佔整體封測產能偏低，不排除短期內 DRAM 現貨價會受該事件影響而有所波動。

至於 NAND Flash 合約價格走勢，TrendForce 暫時維持原先看法，預估明年第一季平均價格將下跌 10%-15%。但由於物流影響難以預估，採購端恐須向其他供應商增加訂單，且議價心態也可能受影響，不排除明年第一季 NAND Flash 產品合約價跌幅可能進一步收斂。