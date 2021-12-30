2022年網路產業優選股 Baird看好亞馬遜、Meta、Zynga

Baird 分析師 Colin Sebastian 表示，網路產業將成為 2022 年的熱門投資選擇，明年優選股包括 Meta（前臉書）、亞馬遜、遊戲公司 Zynga 三家有潛力的公司。

Sebastian 在報告中寫道，網路產業的投資人仍主要關注短期趨勢、短期業績成長對比和宏觀因素影響，而不是長期業績增長驅動因素。雖然通常會更青睞那些擁有大型潛在市場與強大工程能力的公司，但近期的業績成長對比與利潤趨勢也是考量之一。

Sebastian 認為 Meta 股票在 2022 年表現有機會優於大盤，因其線上廣告業務占整體市場的比例不斷增加，競爭變得更容易，並且新的部門報告凸顯 Meta 核心業務的利潤。

雖然關於 Meta 在未來打造元宇宙扮演的角色仍有待討論，但擴增實境（AR）/ 虛擬實境 (VR) 帶來的好處不必然要等上好幾年才能實現。

電商巨頭亞馬遜是 Baird 的另一檔優選股，Sebastian 表示該公司擁有競爭優勢與投資潛力，並點出其雲端部門亞馬遜網路服務公司（AWS）能滿足日益成長的雲端服務需求，同時亞馬遜也入選巴隆周刊（Barron"s）的年度最佳股票選擇之一。

Sebastian 說，雖然華爾街在接受亞馬遜做為數位轉型與周期性營收轉型主要受益者的程度較慢，但對線上銷售成長放緩與利潤下滑的擔憂很大程度上已經結束。

此外，華爾街也一直不願意接納遊戲公司 Zynga，原因是擔心其缺乏內生性成長（organic growth），以及在客戶成長上面臨阻力，但 Sebastian 認為這對機會主義者的買家來說是件好事，並指出 Zynga 股價將迎來一些利多因素，包括手機與跨遊戲平台營收提高，以及受惠蘋果 App Store 政策改變，表示 Zynga 目前營收與獲利成長可能面臨的風險有限。

Sebastian 另外點出一些便宜的遊戲股，包括 Corsair Gaming(CRSR-US)、Vroom(VRM-US), Playtika Holding(PLTK-US)、阿里巴巴 (BABA-US)，其中特別看重阿里巴巴與 Shopify(SHOP-US)。

Sebastian 提到，若不怕冒點小風險的投資人可以考慮押寶有爭議的股票，例如動視暴雪（Activision Blizzard）(ATVI-US)、推特 (TWTR-US) 與 Vroom，這些股票明年可能會大幅上漲。

亞馬遜 (AMZN-US) 周三（29 日）股價下跌 0.86% 至每股 3,384.02 美元，Meta(FB-US) 下跌 0.95% 至每股 342.94 美元，Zynga(ZNGA-US) 下跌 1.72% 至每股 6.29 美元。