京東庫藏股規模上修50% 達30億美元

周三 (29 日) 京東集團(09618-HK) 宣布董事會已同意修改 2020 年 3 月所執行的庫藏股計畫。變更後的庫藏股計劃將由買進 20 億美元上升至 30 億美元，並延長至 2024 年 3 月 17 日。

上周四 (23 日) 騰訊 (00700-HK) 宣布以配息方式，將所持有約 4.6 億股京東股份發放給股東。而在配息後，騰訊對京東持股比例將由 17% 降至 2.3%，不再為第一大股東，且騰訊總裁劉熾平也將卸任京東董事。

受到這個利空消息影響，京東股價一度重挫 10%，隨後就在低檔盤整，而過去一個月以來京東股價已崩跌逾 25%，投資人期待上修後的庫藏股政策能為股價帶來反彈契機。

(圖片: AFP)

市場認為騰訊減碼是因應反壟斷政策而來，同時官媒也意有所指表示騰訊此舉是減少產業龍頭在相關產業的影響力，並防止擴大其勢力範圍至其它領域。

除京東外，目前騰訊還持有美團 (03690-HK)、拼多多(PDD-US)、唯品會(VIPS-US)、嗶哩嗶哩(BILI-US)、快手(01024-HK) 等多家消費零售、文娛傳媒類上市公司股份。在監管環境趨嚴的背景下，使得市場猜測京東不會是唯一一家被騰訊減碼的公司。

