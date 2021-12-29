網路金融嚴管下 螞蟻集團旗下相互寶宣布關閉

阿里巴巴 (09988-HK) 旗下螞蟻集團營運的相互寶公告，將於 2022 年 1 月 28 日起停止營運。由即日起，成員不再參與互助分攤，關閉前確診的患病成員，依舊可發起互助申請，互助金將由相互寶平台承擔。

相互寶的運作模式類似於保險概念，平台內參與的成員平均分攤費用，不論年齡、性別，成員所分攤的金額都是一樣，若成員符合受助條件，則可以申請資金上的幫助和賠償。

螞蟻集團於 2018 年推出相互寶，只用一年時間，成員規模就快速成長逾 1 億人，累計至今相互寶受助成員為 17.91 萬人，募集互助金 259.37 億人民幣。

而相互寶表示，即日起成員不再參與互助分攤，原定於昨日扣款的分攤金及 2022 年 1 月的兩期分攤金，全部由相互寶平台承擔支付。

(圖片: AFP)

螞蟻集團並不是第一家關閉網路互助平台的企業，陸媒表示網路互助平台雖然具有一定的保險性質，但並非完全屬於保險產品，導致平台一直處於監管灰色地帶。而在中國加強網路金融監管之際，只要涉及與金融有關的營運模式一律加強管制。

而在這波監管之下，今年初開始，美團 (03690-HK) 旗下美團互助、水滴公司 (WDH-US) 旗下水滴互助、小米 (01810-HK) 旗下小米互助、新浪旗下「新浪互助」等 10 家互助平台陸續停止營運。