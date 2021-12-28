〈美股熱門股〉莫德納疫苗價格遭股東質疑 盤中股價續跌

據金融時報（FT）報導，莫德納 (MRNA-US) 股東法通投資（LGIM）提案要求開放新冠疫苗技術給貧窮國家，並說明在高額政府補助下，疫苗定價為何仍如此昂貴，消息傳出後該股周一（27 日）盤中續跌逾 1%，延續盤前頹勢，已連 5 日下跌。

據紐約時報（NYT）報導，莫德納從政府機構獲得近 25 億美元疫苗研發補助經費，然而至今為止卻大多將疫苗提供給富裕國家，且尚未將技術轉移給低、中收入國家製造商，此外，莫德納向波札那、泰國等低收入國家出售的疫苗價格，遠超越很多已開發國家。

LGIM 表示，莫德納向波札那（Botswana）、泰國、哥倫比亞等國家收取每劑疫苗 27 至 30 美元的費用，較高收入國家昂貴，並稱股東有權知道疫苗補助經費如何影響定價策略。

截稿前，莫德納發言人並未對此置評，不過該公司先前已向美國證券交易委員會（SEC）申請拒絕該提案，並已計劃在 2 月 15 日之前公布有關疫苗定價的額外訊息，相信能「在發送股東大會委託書之前大致落實該提案」。企業通常在 SEC 挑戰股東提案，也經常獲勝。

此外，瑞士向莫德納購買 700 萬劑疫苗作為增強劑，該批疫苗將於明年下半年交付。

莫德納周一盤中股價下跌 1.08%，每股暫報 247.30 美元，自 8 月 8 日達到每股 484.47 每元的歷史高點以來已下跌近 50%。