特斯拉開始在中國交付Model Y Performance高性能版

週四 (24 日) 特斯拉開始在中國交付 Model Y Performance 高性能版車型，這是 Model Y 版本中第三個在中國交付的車型，外界認為，特斯拉應該能夠透過開始交付 Model Y Performance 增加特斯拉在中國的銷量。

自 2020 年以來，特斯拉純電動平價休旅車 Model Y 已與 Model 3 版本成為最暢銷的特斯拉汽車之一，Cybertruck 量產之前，Model Y 仍然是市面上看到的特斯拉最新車型。與 Model S 或 Model X 等舊款車型相比，Model Y 性能更實惠，買氣一直不減。

特斯拉開始在中國交付 Model Y Performance 高性能版 (圖片：特斯拉)

特斯拉純電動平價休旅車 Model Y 版本自年初開始在中國發售，提供「標準」、「長續航版」，以及「高性能 (Performance)」三款車型。繼「標準」、「長續航版」陸續在中國交車後，週四特斯拉開始在中國交付 Model Y Performance 高性能版車型，目前特斯拉在中國已銷售 Model 3 版本的 2 個型號，以及 Model Y 版本的 3 個型號電動汽車。

中國電動汽車新聞網站 CnevPost 報導，Model Y 的需求仍持續攀升，2021 年產能已售罄。在 10 月份銷售或出口超過 54,000 輛 Model 3/Model Y 之後，特斯拉有望在 11 月和 12 月達到更高的水準。

由於汽車供應鏈壓力和原材料成本節節高升，特斯拉執行長馬斯克早前宣布，特斯拉從今年 3 月開始每月都會進行調價，今年 9 月特斯拉中國官網宣布，即日起，Model Y Performance 高性能版車型價格上調人民幣 1 萬元 (約新台幣 4.3 萬元)，調整後起售價為 38.79 萬元 (約新台幣 169 萬元)，交車時間為今年第四季。

特斯拉 (TSLA-US) 下一步可能是推出一款中國設計的電動汽車，特斯拉全球副總裁陶琳早前暗示，除了中國本土製造的特斯拉外，未來希望見證完全由中國團隊獨立設計並生產製造的特斯拉車型。