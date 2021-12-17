三星電子5款先進記憶體晶片出貨 專家：可能是供應特斯拉

據報導，三星電子 (Samsung Electronics) 開始向一家未具名的全球汽車製造商供應 5 款先進記憶體晶片，將用於自動駕駛和車內資訊娛樂系統。有專家認為，所指的客戶很可能是美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US)。

全球最大記憶體晶片製造商三星電子在週四 (16 日) 宣布表示，該公司已開始向這家汽車製造商出貨 5 款車用晶片。其中的 3 種主要用於車內資訊娛樂系統，分別為 256 GB PCle Gen3 NVMe 固態硬碟 (SSD)、2GB GDDR6 繪圖 DRAM 和 2GB DDR4 DRAM。

另外 2 款則是應用於自動駕駛系統，分別為 2GB GDDR6 繪圖 DRAM 和 128GB 通用快閃記憶體儲存 (UFS)。

有產業觀察人士表示，考慮到三星所供應的車用晶片超乎異常的高容量和性能水準，所說的客戶很可能就是特斯拉。

專家表示，三星所供應的車用記憶體晶片專門為先進的資訊娛樂和自動駕駛系統所設計，內建這些系統的電動車也包含特斯拉新一代的電動車，如 Cybertruck。

三星表示，這 5 款晶片已經開始大量生產，但是該公司拒絕透露是哪一家汽車製造商。

今年 9 月下旬，有多位業內知情人士表示，三星正在為特斯拉生產自動駕駛晶片 HW 4.0，並採用 7 奈米製程技術。市場普遍預計 HW 4.0 晶片將率先搭載在特斯拉 Cybertruck 上。

分析師表示，三星發布 5 款新車用晶片旨在擴大該公司在快速增長的智慧和聯網汽車零組件市場中的影響力。

據市場研究機構 IHS Markit 預測，全球車用晶片市場預計將以 9% 的複合年增率速度增長，從今年年初的 450 億美元，在 2026 年增加至 740 億美元。到 2027 年，此類晶片需求預計將增至 2083 億個，遠高於今年的 1325 億個。