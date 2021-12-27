加賀電子土耳其蓋新廠 強化EMS業務拓展中東、歐洲市場

據《日本經濟新聞》報導，日本加賀電子要在土耳其蓋全新的 EMS 電子代工廠，未來可強化代工服務，以及擴大中東與歐洲接單能量。

加賀電子 (Kaga Electronics) 是一家從事電子零件貿易和 EMS 專業電子代工服務的日本企業，該公司的土耳其工廠曾經受託生產空調用途零件，但現有工廠的稼動情況已無法應付。

另外，為因應供應鏈的混亂問題，目前以中國和東南亞為主的 PCB 生產產能，有一部分也將移往土耳其當地生產，未來可因此擴大中東和歐洲的接單量。

由於客戶實施增產、還有拿到全新訂單，加賀電子決定在土耳其蓋全新工廠，預計在 2022 年秋天開始投產，也將和現在的工廠進行整合，投資以生產設備為主，金額約數億日圓，產能也將逐漸拉高。

全新工廠完成後，除可生產 PCB 外，也能進行零件組裝的一貫化生產作業。

一般來說，多數廠商都是在亞洲生產 PCB，而零件組裝則多在客戶工廠附近進行。不過，因受到海運和亞洲供應鏈混亂等影響，有不少製造商都選擇分散供應商，或要求供應商在現地進行生產。

許多製造商在土耳其設廠，目的除供應當地市場，也銷往歐洲各國，目前車用電子的市場熱絡，加賀電子也打算強化相關產品的銷售業務。

加賀電子在土耳其的營收近 10 億日圓，計畫在 3 到 4 年內擴大 3 倍，目標 2030 年前達到 100 億日圓。