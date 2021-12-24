日本11月核心CPI年增0.5% 連3個月增長

日本 11 月核心 CPI(消費者物價指數) 報 100.1，年增 0.5%，去年同期比連續 3 個月出現增長，也是 2020 年 2 月以來的最大增幅。由於原油行情上揚，導致能源價格漲幅進一步擴大，指數也隨之拉高。由《路透社》所整理的民間預測報年增 0.4% 來看，實際表現較預期佳。

日本 CPI 統計數據 (圖片擷取自日本總務省官網)

日本總務省官員表示，由於手機通訊費下滑，使得核心 CPI 下降 1.5% 左右；代表手機通訊費用如果維持原狀，就有機會達成日本央行所設定的通膨目標。

11 月的能源價格報年增 15.6%，和前月的 11.3% 相比，增幅進一步擴大，也是 2008 年 8 月以來的最大增幅。當中，汽油價格年增 27.1%，是 2008 年 7 月以來最大增幅；煤油價格年增 36.2%，是 2008 年 10 月以來最大增幅。

另外去年日本政府為刺激消費，推出「Go To Travel」旅遊振興政策，而這也導致今年旅遊消費明顯上揚，11 月住宿費用報年增 57.6%、和前月的 59.1% 相比稍為遜色。

11 月的手機通訊費出現 53.6% 的下滑，這個數字和出現史上最大降幅的前月相同，對全指數 CPI 的貢獻度為 - 1.48%。

針對 11 月的 CPI 表現，總務省官員表示，若不考量政策及市場因素等外部影響，物價正穩定上揚當中。

11 月的全指數 CPI 報年增 0.6%，增幅比起前月的 0.1% 出現進一步擴大，也是 2020 年 1 月以來的最大增幅。而不含生鮮及能源的超核心 CPI 報年減 0.6%。