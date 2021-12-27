晶片荒持續 南韓今年汽車產量恐跌至17年來新低

據南韓汽車製造商協會 (KAMA) 的數據顯示，由於全球晶片短缺，汽車生產受到衝擊，南韓 2021 年的汽車產量恐跌至 17 年來的新低。

報告中預估，2021 年南韓汽車產量僅有 348 萬輛，較去年同期下跌 0.85%，創下 2004 年 347 萬輛以來的新低，連續第三年不到 400 萬輛。

KAMA 也預估，2022 年南韓汽車產量將年增 3.4% 至 360 萬輛，但仍低於 2019 年疫情爆發前 395 萬輛的水準，主要原因是仍是晶片短缺。

有汽車業人士曾警告表示，如果汽車產量持續低迷，南韓汽車零組件供應商和部分汽車製造商可能會被迫關閉部分業務，或進行大規模重組。

報告中也表示，在 2021 年，包括進口品牌在內的南韓國內汽車銷量預估較去年同期下跌 9%。有業內人士表示：「銷售下跌不是因為沒有賣出，而是我們沒車可賣。」

出口方面，南韓 11 月汽車製造商總計出口 178,994 輛汽車，較去年同期下跌 4.7%。不過，以價值來計算，南韓 11 月汽車出口額年增 3.3% 至 41.2 億美元，創下 4 月份晶片供應出現瓶頸以來的單月新高。報告中預估，南韓汽車今年出口將年增 8.7% 至 205 萬輛。

需求方面，2021 年全球汽車需求預期將年增 3.8% 至 8415 萬輛。不過，根據市場研究公司 LMC Automotive 的數據顯示，晶片短缺將導致今年汽車產量減少 1000 萬輛。