日本11月工具機接單金額 中國市場訂單連18個月增長

日本工具機工業會 (JMTBA) 23 日 (週四) 公布 11 月工具機接單金額 (終值)。其中中國市場訂單年增 11% 至 265 億日圓 (約新台幣 64 億元)，就去年同期比來看，已連 18 個月正成長，除了汽車產業的大筆訂單之外，半導體國產化、以及太陽光板等環境投資的零件加工需求，都是中國訂單增長的重要理由。

此外，來自北美、歐洲的訂單表現也持續暢旺。其中，北美增加 74% 至 293 億日圓；而歐洲訂單更來到 2 倍，達 204 億日圓。不論北美或歐洲，訂單金額都連續 10 個月優於去年同期。

11 月的義大利訂單是去年同期 4.3 倍，連續 2 個月創下史上新高。理由和義大利政府的設備投資稅金優惠政策有關，有許多企業趁這個機會導入自動化 CNC 車床等工具機。

JMTBA 的會長稻葉善治 (發那科董事長) 在 23 日的記者會上，針對訂單的未來展望表示，在國外沒有觀察到有哪個地區景氣不佳，最差也只是走勢持平。

11 月日本海內外的工具機訂單總額年增 64% 至 1454 億日圓。2021 年 1 到 11 月的累計訂單金額，年增 75% 至 1 兆 4021 億日圓，大幅超越疫情前 2019 年同期的 1 兆 2299 億日圓接單金額。