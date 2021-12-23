日媒：日本Honda明年結束CR-V等3款汽車生產

日本《讀賣新聞》報導，本田汽車 (Honda) 將於明年 (2022 年) 停止日本國內的「CR-V」等 3 款汽車的生產和銷售。該公司正積極研發電動車等新一代汽車，並篩選銷售車款。

本田計劃在 2022 年停止日本國內的「CR-V」、「Insight」、「Shuttle」3 個車款的生產和銷售。

其中，「CR-V」是本田最早推出的休旅車，在 1995 年推出後大受歡迎，不過近年來為符合北美市場需求而導致車輛尺寸走向大型化，但在道路狹小的日本市場，消費者不太買單。儘管如此，由於日本以外市場的銷售情況良好，CR-V 車系應該仍會繼續存在。

「Insight」是在 1999 年首度問世，第二代的 Insight 是本田與競爭對手豐田「Prius」對打的重要武器，曾經興起一場油電車 (HV) 的戰爭，扮演油電車普及重要推手的腳色。不過後來在 2014 年一度停止生產，第 3 代車型在 2018 年推出之後，因日本消費者偏好轉向休旅車的緣故，銷售情況慘淡。

「Shuttle」是在 2015 年問世，其前身是小型車「Fit」的衍生車款「Fit Shuttle」。

本田日前宣布，到了 2040 年，在全球市場銷售的全部新車都將改為電動車和燃料電池車 (FCV)，當前正重新檢視燃油車和油電車的發展戰略。

另外本田也將在本月底結束日本國內的「Odyssey」和「Legend」等車款的生產作業，屆時日本狭山工廠的汽車組裝也將劃下句點。