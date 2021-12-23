日本上修2022年度經濟成長率 預料年增3.2%

日本政府週四 (23 日) 公布最新經濟展望，對 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 的實質經濟成長率預估值上修至 2.2%，主因公部門支出帶動消費及設備投資復甦，但對今 (2021) 年度成長預測大幅下修至 2.6%，凸顯延長緊急狀態的衝擊。

根據最新經濟展望，日本政府預估 2022 年實質國內生產毛額 (GDP) 年增率為 3.2%，和 7 月份預測的年增 2.2% 相比，上修 1 個百分點，且經濟規模估計達 556.8 兆日圓(約新台幣 135 兆元)，創歷史新高。

上修 2022 年度成長率預估主要經濟對策有關，在公部門支出的支撐下，預料消費及設備投資等將復甦。

另一方面，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的經濟成長率預測調降至年增 2.6%，較上回試算的年增 3.7% 大砍 1.3 個百分點，主要是因為日本緊急狀態延長到 9 月底，有多處行政區實施移動限制，且供給受限而導致出口減少。

政府上次 (7 月) 試算曾預測，日本經濟會在 2021 年內恢復到疫情前的 2019 年 Q4 水準，但如今把時間點順延到 2021 年度底止。

依照日本內閣府出示的資料，民間經濟學家預測日本 2021 年度的實質成長率將落在年增 2.7%，而 2022 年度則落在年增 3.0%。

關於 2022 年度的經濟展望，日本內閣府認為，受到供給受限、以及原物料價格走勢影響，必須充分留意下行風險，也需要關注疫情對於日本國內外經濟和金融資本市場造成的影響。

日本當局經濟刺激投入 55.7 兆日圓，創下歷史新高，經試算後，估計實質 GDP 可向上推升 5.6 個百分點。

CPI(全指數) 方面，由於手機月租費的調降、以及 CPI 基準的修訂，預估 2021 年度會落在年減 0.1%， 2022 年度起，隨著經濟復甦、手機月租費用影響消失，預料轉為年增 0.9%。

基於日本內閣府試算，且依照其他國際機構等的展望預測，全球經濟 (不含日本) 的實質經濟成長率在 2022 年度將落在 4.0%。在計算基礎上，美元兌日圓設定在 114.1，原油價格設定在每桶 83.0 美元，12 月過後也設定在相同水準。