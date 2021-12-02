南韓11月CPI年增3.7%近10年新高 央行升息壓力增

南韓統計廳今天 (2 日) 公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 比去年同月上揚 3.7%，是 2011 年 12 月 (4.2%) 以來最高水準，該國通膨率已連續 2 個月維持在 3% 以上，帶給央行進一步升息的壓力。

由於南韓政府在去年實施行動電話帳單補助，該項查價項目也在今年出現回彈現象，進而推高 10 月份的 CPI ，不過相關影響進入 11 月後已變小。石油類、農畜水產品和外食等個人服務物價大幅上揚，幅度較前月擴大。

南韓的通膨率在 2021 年 4 月 (2.3%)、5 月 (2.6%)、6 月 (2.4%)、7 月 (2.6%)、8 月 (2.6%)、9 月 (2.5%)，連續 6 個月落在 2% 水準， 10 月更進一步攀升至 3.2%。

南韓央行從 8 月迄今已經兩度升息。通膨數據公布後，韓元兌美元升值 0.2% 至 1177.10 韓元。

11 月出現上揚的查價項目中，工業製品年增 5.5%，創下 2011 年 11 月 (6.4%) 以來最大增幅，以石油類的年增 35.5% 最為突出，寫下 2008 年 7 月 (35.5%) 以來最大增幅。

南韓政府在上月 12 日起，將汽油及煤油的燃油稅調降 20%，但是反映到實際價格需花費一段時間，對於平抑物價的效果有限。另外，農畜水產品價格年增 7.6%。

服務物價方面，公共服務年增 0.6%，個人服務年增 3.0%。

不含農產品及石油類的核心 CPI 年增 2.3%。貼近生活感受的生活物價指數年增 5.2%，是 2011 年 8 月 (5.2%) 以來最大增幅。

南韓統計廳的官員表示，雖然和行動電話帳單援助相關的回彈力道減弱，公共服務價格上揚走勢也放緩，但是農畜水產品和工業製品的價格仍明顯上揚。