〈美股熱門股〉Nikola推文預告交車喜訊 盤中飆漲逾18%

電動卡車新創公司 Nikola 上周成功交付首輛 Tre 電動卡車後，周四（23 日）推文表示未來還會有更多車輛交付，激勵盤中股價飆逾 18%。

電動卡車新創公司 Nikola 在推文預告交車喜訊。(圖片：Nikola 推特)

除交付消息推動股價走高外，Nikola 的官司也在日前也告一段落，與美國證券交易委員會 (SEC) 達成和解，同意支付 1.25 億美元解決其在產品、技術能力和業務前景方面誤導及欺騙投資人的指控。

SEC 表示，Nikola 應對創始人兼前執行長 Trevor Milton 涉嫌誤導性陳述等詐欺行為負責，稱其錯誤描述公司業務和技術的真實情況。

雖然 Nikola 證實與 SEC 達成和解協議，並稱會在 2 年內支付 1.25 億美元的民事罰款，但既不承認也不否認 SEC 的調查結果。

Nikola 於 2020 年 6 月透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市，在上市不久便創下每股 90 美元以上的歷史新高價，但因遭監管機關調查股價一路回落。

隨後許多尚未有營收的電動新創公司紛紛透過 SPAC 借殼上市，引起監管機構的注意。Nikola 是涉嫌誤導投資人而遭聯邦機構調查的電動車公司之一，其他遭調查的電動車新創公司還有 Luicd(LCID-US)、Lordstown(RIDE-US)、Workhorse(WKHS-US)。

截稿前，Nikola(NKLA-US) 上漲 18.24%，每股暫報 11.11 美元。