Lucid訂單喜訊加持 股價飆漲逾20% 市值趕過福特

電動車新創公司 Lucid(LCID-US) 公布第三季訂單量增的喜訊後，周二（16 日）盤中股價狂飆近 20%，市值達到 870 億美元，超車福特並緊追在通用之後。

Lucid 收盤股價飆漲 23.71%，每股報 55.52 美元，市值約 898.6 億美元，趕過福特 (F-US) 的 791 億美元，緊跟在通用 (GM-US) 的 909 億美元之後。Lucid 自今年 7 月透過特殊目的併購公司 (SPAC) 借殼上市以來，股價已經上漲逾 80% 。

曾為特斯拉主管的 Lucid 執行長 Peter Rawlinson 表示，最近股價上漲證明華爾街已經把公司看做更像特斯拉 (TSLA-US)，公司股價與市值將超越傳統汽車製造商，最終接近特斯拉，不過目前還有一段路要走。

投資人近期追捧多檔電動車股，兩家新創公司 Lucid 和上周上市的 Riviain(RVAN-US) 近期股價都大漲，不過目前 Lucid 市值仍遠低於本月初市值破 1 兆美元的特斯拉，Rivian 目前身價約 1400 億美元。

Lucid 財務長 Sherry House 受訪時表示，股價表現良好，公司擁有可拓展至多種車型與永續技術平台，未來成長速度與前景能見度高。

Lucid 營運與交車狀況

Lucid 目前尚未獲利，但比起許多同樣以 SPAC 上市的電動車新創，已經有一定營收。該公司第三季營收為 23.2 萬美元，主要來自與電動方程式賽車聯盟的電池交易，第三季虧損為 5.244 億美元，今年前 9 個月淨損為 15 億美元。

Lucid 表示，第三季電動車預訂量達 1.3 萬輛，價值約 13 億美元，目前預訂量已超過 1.7 萬輛，預估明年將能實現 2 萬輛產能目標，不過仍有可能受供應鏈中斷影響。

Lucid 已在 10 月 31 日開始交付首批旗艦旗艦車款 Lucid Air Dream Edition，該款車款售價 16.9 萬美元，充電一次能行駛 520 英里（約 837 公里），未來將開始出貨售價 13.9 萬美元的標準版。