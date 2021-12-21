〈房產〉永慶： 71%消費者看漲房價 創13年來新高

永慶房屋 2022 第一季網路會員調查顯示，全台認為房價看漲的比例由上季 63% 再往上攀升至 71%，較上季增加 8 個百分點，逾 7 成消費者看漲房價，看漲比例創 2008 年第二季以來新高，是 13 年以來最高，永慶認為，2022 全台房市呈「量平價緩漲」格局。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，本次調查時間是在內政部祭出打炒房五大打措施前，可看出疫情趨緩後，房市轉趨熱絡，消費者對當時房市的看法。調查結果顯示，在低利率、資金寬鬆以及通膨升溫的狀況下，讓消費者對房價出現上漲的預期，且看漲比例呈現連三季逐步走高的趨勢。

調查顯示，資金潮、低利環境帶動下，房市交易市況熱絡，尤其在國內疫情穩定受控後，遞延買氣持續出籠，購屋需求穩定的狀況下，房價似乎與出現易漲難跌的現象。本次調查也針對消費者想購屋的地區做房價看法的調查，消費者認為想購屋的地區房價過去一年房價是上漲還是下跌呢？陳賜傑說明，根據調查結果顯示，全台有 81% 消費者認為過去一年房價已上漲 5% 以上。

其中新竹縣市消費者對於房價漲幅最有感，48% 消費者認為房價上漲 10% 以上，認為上漲 5-10% 的也高達 35%。其次則是桃園，認為上漲 10% 的占比達四成，台中以南三大都會區則均超過 3 成，除了雙北以外，桃園以南五大都會區認為房價上漲 10% 以上的占比都在 3 成以上，顯示消費者對於自己想購屋地區的房價漲幅感受度相當明顯。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：全台房市在低利環境與資金潮助攻，加上國內疫情趨緩，房市信心回溫，挹注房市交易，此外，國內外通膨蠢蠢欲動，不動產資產價值成為通膨洪流下之保值首選，推升購屋需求穩定成長。觀察今年全台 1-10 月交易量已達 27.9 萬棟，預估今年全年交易量在 34.5-34.8 萬棟之間，創 8 年來新高紀錄

葉凌棋指出，隨著購屋需求增溫，全台七大都會區房價都呈現上漲趨勢，以 2021 第四季房價與去年同期相比，可以發現，除了新北市年度漲幅在 9.4% 外，其餘六大都會區年度漲幅均超過一成，而新竹、台南與高雄甚至漲幅已逾 2 成；若再從近三年房價漲幅來看，2019-2021 年 3 年期間新竹、台南已上漲超過 4 成，而桃園、台中、高雄也有 3 成漲幅，

不過，葉凌棋補充，仔細觀察，其實 2019-2020 年兩年房價呈現緩漲格局，但 2021 年房價明顯飆漲，近一年漲幅除心北外，至少一成以上，顯見近一年國內房價漲勢明顯，這應該也是政府積極出手打擊炒房的主因。

此外，葉凌棋指出，全台今年 1-10 月使照量較去年同期成長 11%，持續維持高檔，顯示目前市場供給量不小，而推估全台全年建照量約 16.5 萬戶，恐創 27 年來新高，未來 2-3 年市場將出現超額供給，賣壓仍重。

因此，貨幣緊縮、房市政策以及市場超額供給將是影響 2022 年房市三大變數。葉凌棋說明，政府「打炒房」不「打房」的目標相當明確，在一連串政策實施後，預期明年將能獲得成效，過去由預售屋帶動的價格飆漲不復見，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅將逐步趨緩，讓房市回歸正軌，房市將朝向健康、穩定的方向前進。

葉凌棋指出，全台經濟穩定復甦，加上市場資金潮挹注，台商回流、民間投資增，明年經濟前景值得期待，房市基本面看好，但房市仍有貨幣緊縮、房市政策以及市場超額供給等變數，買氣難有爆發性擴量，預期 2022 房市呈「量平價緩漲」格局，全年交易量估 34.5-35.5 萬棟之間，較 2021 年持平或小增 3%。