政院拍板投資台灣三大方案延3年 估再添9000億規模

為因應全球供應鏈轉移與國際情勢的轉變，行政院長蘇貞昌今 (23) 日於院會拍板，通過投資台灣三大方案再延 3 年至 2024 年底，持續支持廠商在台投資，大企業補貼貸款手續費維持不變，中小企業降至 0.7%，預期未來 3 年將帶動 9000 億元投資，此外，政府以鼓勵循環經濟相關投資，促廠商綠色轉型。

經濟部投資業務處長張銘斌說明，台商回台方案 3.0 將受理至 2024 年 12 月 31 日，針對補貼銀行手續費方面，大企業維持 0.5%、0.3%、0.1% 三個級距，但中小企業從 1.5% 降至 0.7%，支付期限也從 5 年降至 3 年，其餘申請及行政規則不變，委辦手續費由國發基金支應。

至於根留台灣、中小企業方案 3.0，貸款利率補貼維持現行不變，截至 2024 年 12 月 31 日，中小企業投資利息補貼 0.7%；根留台灣大企業前 20 億元補助 0.5%、20-100 億元補助 0.3%、100 億元以上補助 0.1%。

行政院發言人羅秉成轉述蘇揆裁示，政府自 2019 年推出投資台灣三大方案，3 年來總投資金額提前達標、突破 1.5 兆元，吸引 1100 多家廠商參與，創造 12.3 萬個就業機會，並帶動供應鏈廠商加碼投資，成果非常豐碩。

投資台灣暢旺，政府也想方設法優化投資環境，滿足企業持續發展的各項要素，除了確保穩定供水、供電外，在用地供給方面，政府擴大辦理工業區更新立體化發展方案，新增樓地板面積超過 3 萬坪，透過活化閒置土地，新增超過 200 公頃的土地，並在中南部規劃 550 公頃的五大產業園區優先開發。

在科學園區方面，這兩年來，行政院也陸續核定高雄橋頭科學園區、台南南科三期的擴建、新竹竹科 X 基地及寶三二期，同時宣布要設立屏東、嘉義科學園區，共新增 600 公頃的用地，應該可以滿足廠商需求。

同時，行政院鼓勵投資循環經濟，目前已有 76 家廠商投資 935 億元從事循環經濟，如廢棄物回收再利用，預計未來可再吸引近兆元的投資，請經濟部及相關部會持續推動本方案，發揮台灣的優勢，加強招商引資，為台灣打下未來 10、20 年的發展基礎。