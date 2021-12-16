〈房產〉台灣房市今年交易量將突破34萬棟大關 北市為六都唯一萎縮

在大資金潮、超低利率以及通膨 3 大因素下，2021 年台灣房市持續轉強，推估全年建物買賣移轉棟數可望突破 34 萬棟大關，創近 7 年來新高。台北市不動產仲介經紀業公會理事長郭子立指出，高房價的台北市今年可能出現成交萎縮，並認為，明年全台房市可能呈現出「價穩量穩」的格局。

2021 年近尾聲，根據 6 都前 11 個月的房屋買賣移轉數量推估，2021 年台灣全年房屋交易量約落在 34 萬 5857 棟，與 2020 年比較，年增約 5.9%，但因台北市房價高、賣方惜售、供給缺貨，台北市房屋交易量，可能成為今年六都中唯一交易量縮的城市。

台北市不動產仲介經紀業公會分析，今年情勢是整個翻轉，明顯的是「北冷中溫南熱」的狀況，推估 6 都全年房屋交易量表現，台北市是唯一負成長的，主要是長期以來台北房市價量基期過高，特別是價高，在南部低基期又有諸多建設比價效應帶動下，資金南移情形非常明顯，全年買賣移轉棟數大約小小衰退 1.27%。反觀南 2 都則都是出現雙位數的成長率，這在過去真的是很少見的現象。

郭子立理事長指出，儘管今年台北市房屋交易量小小衰減，但還是保持整年度 3 萬棟以上的規模，遠比台南市的年交易量還要大。