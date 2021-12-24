美國連25季蟬聯我最大曝險國 越南連3季進前十

台灣央行今 (25) 日公布 9 月底本國銀行國家風險統計，美國連續 25 季蟬聯國銀行最大曝險國，直接風險和最終風險餘額均續創高，而越南已連 3 季進入直接風險前十大國家，央行說明，主要是因美中貿易戰後，不少廠商自中國移至越南。

央行說明，美中貿易戰後，不少中國產業鏈移轉至越南，導致今年以來當地資金需求較多，包括企業授信和資金拆存，以及聯貸案需求均較高。

央行 9 月底對美國直接風險餘額較上季續增 30.4 億元至 1163.21 億美元，而最終風險餘額 1102.26 億美元，較上季增加 13.96 億美元，同創高，主要因國人對美國投資持續增加，且美國為美元資金調度中心。

而 9 月底國銀對中國直接風險 587.68 億美元，轉為季增 19.87 億美元，最終風險 708.46 億美元，季增 11.45 億美元，央行說明，主要是因為市場資金充沛，部分尋求報酬進行債券投資。

整體來看，央行統計，9 月底本國銀行外國債權直接風險餘額為 5122 億美元，較 6 月底增加 81 億元，季增 1.6%，主要對銀行債權增加所致。

其中，本國銀行外國債權直接風險前十大國家 (地區) 依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、新加坡、英國和越南，並未有變動，合計 3784.92 億美元，占我國外國債權直接風險餘額 73.9%。