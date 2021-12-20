〈房產〉房價飆漲 67%買方房貸占月收入35%

雖然近期房價走揚，不過民眾購屋對於每月房貸還是緊守底線，信義房屋 (9940-TW) 進行問卷調查結果顯示，43% 受訪者可接受房貸佔家庭月收入 3 成以內，有 24% 可接受房貸佔家庭月收入的 35%，等於有 2/3 民眾緊守每月房貸支出家庭收入 35% 以內的底線。

台北市購屋民眾則因房價負擔較重，有 13% 受訪者可以接受每月房貸佔家庭月收 5 成以上，比例高於其他都會區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然房價快速上揚，民眾購屋貸款也一路增加，不過多數民眾希望對於每月房貸佔家庭收入比例仍維持在 35% 內，從許多統計資料顯示，30 年期的房貸一路增加，可能成為支撐民眾降低每月還款負擔的重要工具。

問卷調查顯示，大多數的民眾還是相對比較保守理性 ，北市有 62%、新北市 69%、桃園市 69%、新竹 68%、台中 73%、台南 70%、高雄 63%，可以承受每月房貸佔家庭月收的 35% 以內，另外有鑑於各都會區的房價負擔水準不同，能夠接受較高房貸負擔的則是台北市，北市有 38% 民眾可以接受房貸佔月收 40% 以上，新北市 31%、桃園市 31%、新竹 32%、台中市 27%、台南市 30%、高雄市 37%。

曾敬德建議，雖然現階段市場維持歷史低檔水準，甚至自住客還可以搭配使用寬限期，但「借好借滿」的同時，需留意央行已經提醒未來升息的風險，建議民眾不要過度槓桿，且可試算若是長期利率調漲，每月房貸利息增加是否會因此影響生活品質。