英特爾基辛格已抵台 錄影片讚聲台積電

英特爾 (INTC-US) 執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 傳周一已抵達台灣，並錄製一段影片對外分享，他在影片中表示，台灣擁有完整豐沛、充滿活力的生態系，成為半導體產業關鍵樞紐之一，並特別提到與台積電 (2330-TW) 的長期深遠關係，他說，台積電在許多方面協助英特爾與產業釋放晶片的可能，「台積電所獲得的成就，真的很了不起」。

此行為基辛格擔任英特爾執行長後首次造訪台灣，他表示，很高興能回到台灣，回到這個自己造訪過許多次的地方，只是受疫情影響，在擔任英特爾 CEO 後，直到現在才有機會回到這裡。

基辛格說，基於重視防疫相關安全規範及措施，這次來台僅能與少數人見到面，也因此先錄製這段簡短影片，與各位分享想法。

基辛格指出，新冠疫情加速一切數位化過程，對半導體需求帶來爆炸性成長，而半導體對今日的經濟脈動更顯重要。而處於數位化革新的中心正是台灣，台灣擁有完整豐沛、充滿活力的生態系，將科技、文化、商業和競爭能量交織在一起。

基辛格並說，台灣同時也是 1000 多名英特爾優秀員工的家鄉，他們在過去 36 年裡與台灣客戶和合作夥伴緊密合作，而台積電在許多方面協助英特爾與這個產業釋放晶片的可能性，創造前所未見產品。

基辛格表示，大家都在努力解決晶片短缺問題，不僅突顯半導體的重要，也突顯供應鏈的重要性。半導體產業需要找到全球性的解決方案，以滿足對技術的驚人需求，並在過程中考量到全球供應鏈的未來平衡，這意味著要在多元地理區域建立工廠，包括台灣、和世界各地其他關鍵地點。

基辛格強調，當自己 10 個月前接任執行長時，誓言不僅要讓英特爾重返榮耀，也要讓它在解決晶片短缺問題中扮演重要角色，目標是確保全球及國家的創新引擎，在未來幾十年都能夠保持健全發展，這就是為什麼要持續投資、打造英特爾全球製造網絡的原因。

基辛格指出，其中包括計劃在美國和歐洲的重大新投資，並將持續在台投資，期待在台灣繼續深耕、努力，台灣的員工和生態系合作夥伴，不論對英特爾、對科技產業、對世界都至關重要。

