Merck新冠口服藥效果差 法國取消訂單轉買輝瑞

由於默沙東（Merck）的新冠口服藥 Molnupiravir 試驗數據不佳，法國取消該藥訂單，轉而購買輝瑞（Pfizer）新冠口服藥 Paxlovid，預計明年 1 月底前取得。

法國是第一個公開取消默沙東新冠口服藥訂單的國家，法國衛生部長維宏（Olivier Veran）表示，臨床試驗結果不佳是取消訂單的原因，並轉向訂購輝瑞的新冠口服藥，預計將在明年 1 月底年取得。

不過維宏並未透露輝瑞口服藥的訂購數量，也沒說明是否開放市面上銷售，而默沙東對取消訂單消息並未立即置評。

法國目前已訂購約 5 萬套療程的默沙東新冠口服藥，維宏表示取消訂單不會有任何費用。

默沙東在 11 月時公布 Molnupiravir 臨床試驗最終結果，對減少高風險患者重症率與死亡率效果僅 30%，遠低於早期期中數據的 50%，相較於其競爭對手輝瑞，其 Paxlovid 新冠口服藥可有效減少高風險患者 90% 的重症率與死亡率。

其他歐洲國家方面，義大利計劃分別購買 5 萬套療程的輝瑞與默沙東新冠口服藥，不過合約尚未敲定，一切還在研擬中。

義大利政府兩名資深科學顧問表示，無論這些藥物的效果如何，都將對其進行評估，衛生當局也表示將會進行獨立於監管機構的評估。

德國則已購買默沙東的口服藥，並且正與輝瑞就藥物購買進行談判。歐洲藥品管理局（EMA）預計明年決定使否批准輝瑞與默沙東的新冠口服藥。

截稿前，默沙東 (MRK-US) 股價略漲 0.3%，每股暫報 75.77 美元，輝瑞 (PFE-US) 漲 0.37%，每股暫報 59.17 美元。

