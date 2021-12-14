〈英特爾來台〉搶台積3奈米產能 測試三廠迎新單

英特爾 (INTC-US) 執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 正式抵台，除發影片盛讚台積電 (2330-TW) ，傳也將與台積電高層會面，敲定 3 奈米產能，業界看好，隨著英特爾委由台積電代工，考量運輸與時間成本，晶圓測試訂單也將由台廠承接，日月光投控 (3711-TW)、京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW) 可望迎來新訂單。

由於超微 (AMD-US) 近來搶食英特爾在筆電、PC 的市占率，在伺服器領域也步步進逼，更與台積電攜手推出業界首顆基於 3D Chiplet 技術的伺服器 CPU，趕在年底前量產，讓英特爾感到不小壓力。

業界認為，英特爾為鞏固自身市占，委由台積電代工已是「必要之惡」，預期晶圓製造到後端先進封裝，都將採用台積電解決方案，隨著產品在台生產，周邊訂單如晶圓測試等，考量台灣供應鏈完備，可有效降低運輸時間、成本，也可望由台廠承接。

京元電、矽格今年雙雙大幅調升資本支出至 100 億元以上，不僅是為滿足大客戶聯發科 (2454-TW) 需求，部分也是因應 IDM 廠增加的訂單，業界傳出，英特爾明年預訂的測試機台產能「較今年倍增」，顯見英特爾看好明年成長動能，未來若確定將 3 奈米交由台積電製造，後段測試需求將進一步擴大。

另外，今年以來受疫情影響，馬來西亞屢傳封城，由於馬國為英特爾的封測大本營，隨著晶片產出受干擾，英特爾也有意擴大委外釋單，確保生產進度以及 Time to Market(上市時間) 的時程不受影響，台灣因疫情控制得當，成為英特爾外包產能的首要對象。

京元電為全球最大專業測試廠，也是英特爾在台測試重點供應商，主要承接 FPGA、AI 等 HPC 領域相關訂單，今年也獲英特爾優質供應商 (PQS) 大獎，隨著客戶來台洽談 3 奈米訂單，京元電為長期合作夥伴，可望直接受惠。

矽格也同為英特爾供應商，主要承接網通晶片等產品，隨著客戶明年展望佳，正積極布建新產線，期望滿足客戶新一輪需求，挹注明年營收。