線上支付股灰頭土臉2個月 Shift4可望脫穎而出

線上支付股過去 2 個月表現不佳，但這至少為同業的一家小公司創造了機會─Shift4 Payments。

今年大部分時間，支付類股的表現都不錯，截至 10 月 19 日，ETFMG Prime 行動支付 ETF(IPAY-US) 上漲 5.8%，若與 2020 年的 34% 相比，這樣的表現算不上好，但也不是太差，但之後該 ETF 大跌 20%，業界巨頭 PayPal (PYPL-US)、Block (SQ-US)(前名 Square)，以及 Global Payments (GPN-US) 跌幅更甚。

主要問題是，數位支付交易量的成長放緩，且快速放緩。今年到 2027 年的總交易量的成長率預計只有 8%，較 2019 年時看到的同期 2 位數成長幅縮減許多。

RBC 分析師 Daniel Perlin 表示，線上支付容易受到消費者需求下降的影響。「支付產業比投資者先前認知上更具週期性，這意味的該產業大多不是長期的故事。」

隨著 Fed 加速削減購債和更可能加速升息，這些公司也受到衝擊，因為這可能會讓高成長股的估值折價率上升，導致其估值下跌。

Shift4 Payments (FOUR-US) 為酒店和其他客戶處理和分析交易，結合通常由不同公司執行的兩項功能。儘管如此，該股週五收於 55.94 美元，較 4 月份的歷史高點下跌 45%。部分問題在於其估值。根據 FactSet 的數據，該公司市值為 46 億美元，交易價是 12 個月遠期本益比 43。

然而，Shift4 的成長沒有放緩，未來 3 年的 EPS 成長年率預計達 85%，使其本益成長比 (PEG) 僅 0.5，遠低於 S&P 500 指數略超過 2 的 PEG 水準。

Wolfe Research 的分析師 Darrin Peller 表示：「市場最終會以現行股價 2 倍的水準獎勵該公司的成長。」

即使不論這種多倍數的擴張，其獲利上升仍可能提振 Shift4 的股價。分析師預計 2024 年該公司 EPS 達 3.47 美元，是 2021 年的 6 倍，營收則自今年數據成長 2 倍至 11 億美元。獲利成長可能較營收成長快速，係因華爾街預期，隨著該公司放緩支出，其利潤將會擴大。

該成長甚至可能優於預期。該公司管理層 11 月投資者大會上表示，到 2024 年其主要客戶群酒店和餐廳的總支出將達到 1600 億美元。以 Shift4 收取的交易手續費計算，這將轉化為超過 30 億美元的銷售額。

該公司提供處理和分析的一站式服務，可以吸引想整頓供應商的新客戶。Piper Sandler 分析師 Chris Donat 表示：「贏得新顧客或拿下市占率，是他們成長的最大驅動力。」

該公司最大風險是，倘若大型支付公司也投資開發 Shift4 用有的功能，帶來競爭。但 Shift4 一直在收購小公司以保持其優勢。例如，該公司今年 3 月以 7200 萬美元買下支付處理公司 Venue Next。

哥倫比亞小型股增長基金的投資組合經理人 Dana Kelley 表示：「我們一直在增持，因為我們認為這機會和風險回報非常棒。」

支付業務仍有大量成長空間，只要找到對的標的。