Fed理事：可以準備明年3月升息 

隨著大多聯準會 (Fed) 官員預期明年升息 3 次，週五 (17 日) Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 公開表態，因應驚人高的通膨，Fed 可以考慮明年 3 月開始升息，並在不久後開始縮表。

Fed 週三 (15 日) 公布最新聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果，決定加快縮減購債 (Taper) 計劃，有望在 3 月中旬之前完成退場，而且暗示明年將升息 3 次。

Fed 理事華勒週五表示，鑒於對通膨和勞動力市場的預期，他判斷在 Fed 明年年初結束購債計畫後不久將開始升息。

華勒提到：「我相信結束購債計畫不久後將有必要升息，明年 3 月 FOMC 利率會議上，升息將是公開討論重點，我認為，一種可能情況是，Fed 可能在 3 月升息。」

此外，華勒還提到：「Fed 應在 2022 年首次升息後『不久』開始縮減資產負債表 (縮表)，Fed 沒有任何理由推遲，Fed 可以比 2014 年做得更快。」

華勒 8 月曾表示，美國經濟正在快速復甦，就業市場正在改善，如今他表示，美國經濟前景向好，勞動力市場接近 Fed 就業最大化的目標，美國就業人數僅比疫情前低 150 萬個，美國本季似乎有望以 6%-7% 的季增年率成長。

華勒稱：「現在 Omicron 變種病毒是一個很大的不確定性，此威脅可能會減緩經濟增長，或者另一方面會加速通膨壓力，Fed 必須準備好快速應對。」

華勒釋出更加鷹派的言論後，美債殖利率曲線趨平，美股道瓊、標普指數齊跌，那指近乎持平。