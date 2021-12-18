〈美股熱門股〉Novavax新冠疫苗Covovax獲WHO緊急授權 盤中勁揚逾7%

世界衛生組織（WHO）周五（17 日）宣布將 Novavax 研發的新冠疫苗 Covovax 列入緊急使用清單 (EUL) 中，並表示該款疫苗能幫助中低收入國家加速疫苗接種。Novavax 盤中股價受消息激勵漲逾 7%。

Covovax 疫苗是第九款獲得 WHO 認證的疫苗，與台灣高端疫苗同為次單位蛋白疫苗，為 Novavax 與印度血清研究所共同開發疫苗，其原型是 Novavax 與國際組織「流行病預防創新聯盟」（CEPI）合作開發的 Nuvaxovid 疫苗，後者仍在受歐盟藥品管理局（EMA）評估。

WHO 的批准對全球取得機制計畫（COVAX）來說是個好消息，因為 Novavax 與印度血清研究所已承諾向 COVAX 提供 11 億劑 Covovax 疫苗。

WHO 表示，在 EMA 專家小組下周一（20 日）開會討論 Nuvaxovid 疫苗並給出建議後，也會跟著公布對該疫苗的意見。

Novavax 的疫苗藉由模仿冠狀病毒的棘蛋白引發免疫反應，需要施打兩劑且相隔時間為 3 周，可儲存在攝氏 2 至 8 度的溫度下，能使用現有的疫苗供應與冷鏈管道。

不過目前 Novavax 尚未公開 Covovax 對變種病毒 OMmicron 的效力，不過表示正在研究針對該病毒的疫苗。

Novavax 已向英國申請疫苗授權，先前該公司曾表示計劃在年底向美國申請授權，Covovax 已獲菲律賓與印尼核准施打。

截稿前，Novavax(NVAX-US) 漲 7.74%，每股暫報 210 美元。