〈房產〉北客遷桃園居住 近一年總價1000萬元以下產品交易占76.3%

桃園市因公共建設、企業投資及重劃區開發等題材，帶動地產交易活結，依房仲業者依實價登錄觀察，桃園市近一年住宅總價帶交易比重，熱門總價帶以 500-1000 萬元的物件交易占比 45.5% 最多集中在桃園區；總價未滿 500 萬元的物件交易，占比也有約 30.8%，以中壢區為主，兩者合計，桃園市近一年總價 1000 萬元以下的房產交易，占比高達 76.3%。

永慶房屋再進一步觀察屋齡的交易比重，以屋齡 2-10 年的 28.9% 和 20-30 年的 26.1% 居多，且分別多位於中壢區和桃園區；另外在格局部分，以 3 房交易占比 50.4% 最多，其次為 2 房交易，占比約 24.0%，兩者多集中於桃園區。

永慶房屋指出，因捷運綠線具未來發展性，房市熱度不減，近一年桃園區房屋總價 500- 1000 萬元的交易占比近 5 成，購屋熱區集中在桃園區的大興西路二段、大有路、春日路等。

永慶不動產桃園中路風禾加盟店店長張辰駿指出，這些路段為舊市中心，生活、休閒機能發展成熟，加上鄰近中正藝文特區外圍，又有捷運綠線題材支撐，吸引許多首購族、換屋族進場，套房、2-3 房產品選擇多元，屋齡多為 20-30 年之間的中古大樓，仍有機會找到 1 字頭的住宅。

而桃園市總價 1000-1500 萬元的地產交易，也集中在桃園區，多位於經國重劃區的經國一路上。張辰駿說明，從經國一路至國道一號南崁交流道、經國轉運站便利，對於通勤族是一大優勢，不少雙北客選擇南下購屋。而且區域內頂級商辦聚落成形，商圈機能強、休憩綠地多，總價 1000-1500 萬元可買到屋齡 5 年內、2-3 房的大樓產品。

統計資料亦發現，屋齡 2 年以下的新成屋，桃園區也屬交易熱區。張辰駿觀察，位在經國重劃區內的幸福路交易夯，不僅擁有河濱公園、成熟商圈、交通便利等特性，未來捷運綠線支線可從 G13 站貫通至幸福路，大幅提升區域交通，目前 2 房總價約 1100 萬元上下可入手。