〈房產〉房市熱推升新建案銷售亮麗 6個月內完銷個案逼近3成

市場資金充裕房市買氣強，往年一個建案從開賣到完銷約 1-2 年，市調機構統計顯示，今年 6 個月內即快速完銷建案有 415 筆，佔全年推案量 28%，其中台南市 100 筆最多，以區域快銷比率來看，新竹地區 43% 最高，其次為台南、高雄，都是受惠科技業拉抬買盤、房市熱的都會區 。

數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案統計 2021 年六都及新竹縣市推案量約 1503 筆，截至 11 月就有 415 筆在開賣半年內就完銷結案。從各縣市來看，台北市快銷案 37 筆、新北市 32 筆、桃園市 55 筆、新竹地區 66 筆、台中市 63 筆、台南市 100 筆、高雄市 62 筆。

今年以來，台灣防疫有道，台商資金持續回流、熱錢湧入，房市景氣明顯復甦，除了前仆後繼湧入台股，更有大批資金進到相對穩定保值的房地產中，今年來 6 個月內快完銷案佔全年推案個數 28%。市場游資氾濫推升投資、置產需求，購屋族花錢買房不手軟，年中疫情越趨穩定後，便陸續傳出秒殺案、漏夜排隊買房等銷售盛況。

台北市 37 筆快銷案中就有一半的案子位士林北投一帶，銷售速度最快的為士林區「山隱曼曼」，挾近捷運士林站優勢與小坪數規劃，銷售期不到 2 個月就賣光光，拿下北市快銷案冠軍；另外還有南港區「國泰悠陽」、中山區「忠泰旭美」等案，都以建商品牌口碑開出紅盤。

新北市方面，快銷案 32 筆，前三名分別為板橋江翠北側的「馥華沐白」開案一周就賣完、三重二重疏洪道重劃區的「冠德天映」及三峽北大特區的「北大品」也在 1 個月內完銷。與北市相比，快銷案筆數雖然差距不多，但因區域總推案量多，快銷率不到 2 成，六都排行吊車尾，其中關鍵，不乏其推案多位在重劃區，個案戶數量體大、周遭競爭多，價格又在高檔，考慮期也比較長。

往南走，桃園今年也有 55 筆快銷案，以房價基期較低的楊梅、觀音地區佔大宗。不過，關注度較高的青埔重劃區與龜山 A7 銷況卻表現平平，由於今年釋出的建案價位普遍偏高，直逼新北房價，再加上動輒 200、300 戶的量體，因而很難在半年內快速賣完。

受惠竹科效應，半導體、科技產業當紅，今年新竹地區谷底大翻身，去年至今房價漲幅至少 25%，在經濟紅利優越條件下，不論自住客還是投資客，各個眼明手快，全年推案 155 筆中就有 66 筆快銷案，快銷率高達 43%，為全台銷售最旺的都會。