〈房產〉市區辦公室空置率走低 101辦公租金走高到4200元

北市辦公商圈空置率已降至 1.74%，為歷年新低，此狀況推升租金持續走揚，依最新實價資料顯示，台北 101 大樓有多筆實價租賃紀錄，56 樓今年 10 月揭露每坪租金 4200 元，54 樓租金每坪 4179 元，雙雙寫下今年信義計畫區租金行情高價。

目前出現實價揭露單坪 4000 元租金的辦公大樓，包括台北 101 大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓與新光信義金融大樓，由於整體空置率下滑，在市場上待租的辦公空間有限，今年實價每坪 4000 元以上的個案，大多數都出現在 101 大樓內，最高一筆是今年 10 月月租金 202.6 萬元，單坪租金達到 4200 元，樓層是高樓層的 56 樓，該筆實登是目前今年為止信義計畫區今年單價最高的一筆。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，101 大樓是國際的地標大樓，雖然每坪租金 4000 元以上，但與其他國際大城市相比還是相對便宜，因此能夠入駐 101 大樓，對外商企業相當有吸引力，而台北 101 大樓也是唯一屋齡超過 15 年，租金還能站穩每坪 4000 元的頂級 A 辦，該大樓已接近滿租，未來換約或是新租客進駐，租金都還有緩步向上推升的空間。

信義全球資產管理公司指出，台北市區的辦公商圈的平均空置率續低，由上季 2.43% 下降至 1.74%，七個商圈中就有六個商圈的空置率在２％以下，供需狀況緊張有利房租走揚，超低空置率有幾項原因，包括新大樓不是自用就是先被預租，危老讓現貨減少、企業成長擴增辦公空間、網購等新企業擴增需求等。