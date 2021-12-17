〈房產〉台北新成屋供給量不足 僅2.3%家庭有機會住5年內新屋

住新房是許多人的夢想，但不同都會區入住新房的機會與代價大不相同，房仲業者統計，屋齡 5 年內的住宅數量對比區域的家庭戶數，新竹縣每百戶家庭就有 11.3 戶有機會入住 5 年內新屋，而房價最高的台北市，受限缺乏大量的重劃區土地與高房價問題，每百戶家庭僅有 2.3% 有機會入住到 5 年內的新房。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市「老問題」嚴重，同時區域內缺乏大型重劃區的土地可開發興建，僅能透過都更與危老改建，增加新供給速度緩慢，因此 5 年內的新成屋數量位居六都之末，反觀台北市以外的區域，因為有許多的重劃區土地供給，加上有些區域先前房價還算平價，因此自住客要入住 5 年內的新成屋並不是夢。

統計台北市住宅類的稅籍資料，五年內的新成屋數量僅有 2.5 萬戶，但最新統計台北市共計有 105 萬戶家庭，等於僅有 2.3% 的家庭，有機會入住 5 年內的新房屋，台北市不僅量少、購置新房子的代價也高，因此近年持續有民眾持續往新北市移動，導致今年台北市的家戶數首度衰退。

新北市則因為有許多重劃區的新房子供給，購屋預算較高的可以選擇鄰近北市的板橋、三重、新店、中和、新莊的重劃區，預算較為有限的則可往外圍的三峽、林口、淡水去找，對比 5 年內的住宅數量與家庭戶數，有 6.4% 的家庭有機會入住 5 年內新屋，機率明顯比台北市的 2.3% 高出許多。

而機率最高的則是近期房價快速上漲的新竹縣，新竹縣 5 年內新房子的數量有 2.4 萬戶，而區域內則有 21 萬戶家庭，等於有 11.3% 的家庭有機會入住 5 年內新成屋，機率比起台北市高出近 4 倍。

曾敬德指出，新竹縣又以竹北最具代表性，該區幾乎都是重劃區的開發模式，整個城市的屋齡都較為年輕，若是在一年多房價還沒大幅上漲前，園區客的收入高、房價所得比也相對雙北購屋輕鬆許多，在「收入高、供給多」的狀況下，要入住新房子的機會真的是讓台北人望塵莫及。