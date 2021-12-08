〈房產〉永慶攜手政大成立《政大不動產研究中心》產官學齊心匡正市場秩序

由產官學界菁英合力催生的「政治大學不動產研究中心」今（8）日於國立政治大學達賢圖書館，在內政部政務次長花敬群見證下，由捐助機構永慶房產集團董事長孫慶餘與國立政治大學校長郭明政共同宣布正式成立。

孫慶餘董事長承諾將長期支持「政大不動產研究中心」，展開系統化的各項調查與研究計畫，讓政府、業界及學界有密切且深度交流的平台，為匡正市場秩序、促進居住正義、創造真善美的公平社會而共同努力。

平抑房價、促進居住正義是政府一直以來的重要政策，也是各界高度關注的議題，政府今年陸續祭出房地合一稅 2.0 與實價登錄 2.0 等政策，使不動產交易變得更公平透明，然而面對國際經濟趨勢多變，加上部分不肖業者和投機客干擾市場的交易公平，此刻「政大不動產研究中心」的成立更具關鍵意義。研究中心的主要目標為透過協助政府健全不動產制度、研擬可長可久之公共政策、打造公平安全的房地產交易制度、提供民眾值得信賴的不動產資訊、搭建可供產官學界之間真誠溝通的發展平台、確立專業領導與促進不動產誠實交易經驗之交流、設立研究獎勵機制推行優良制度與科技的創新及研發，以達成台灣社會安和樂利的美好願景。

內政部花敬群政次於致詞時指出，促進居住正義是國家的重點政策。政府各部會和官員們無不戮力健全和穩定房市制度，若是能得到產業界、學術界的經驗和研究支援，相關政策的制定不但能夠更全面、也能更回應市場狀況。因此很開心看見永慶房產集團和國立政治大學在不動產議題上進行如此密切的產學合作，也期待研究中心未來能夠為台灣的居住正義提供助力。

永慶房產集團孫慶餘董事長表示，30 年多前不動產交易沒有法令規範，亂象頻傳，我引進新式仲介，推動不炒房不賺差價，保障消費權益；後投入協助立法的推動，與產官學者花十年時間，促成《不動產經紀業管理條例》立法通過，讓產業發展與消費者權益都有法律保障，當時的成功關鍵就是產官學者齊心齊力。如今「政大不動產研究中心」再次匯集產官學的力量，為產業健全與社會公平正義而努力，感謝政治大學社科院的邀請，永慶將承諾長期捐助支持中心運作，讓專家學者的智慧與經驗交流整合，讓「政大不動產研究中心」成為健全產業秩序、維護消費權益的重要基地，為台灣的居住正義做出貢獻。

國立政治大學郭明政校長也分享，現在的學生是企業未來的棟樑，政治大學會持續推動產學合作，不僅讓學生有精進自己的機會，企業也能培育未來的人才。郭明政校長也感謝永慶房產集團承諾長期支持「政大不動產研究中心」，這將會是政大和永慶的產學合作計畫新的里程碑。未來研究中心將由產官學者組成專業團隊，並由專業教師和學生，展開各類專業的研究和調查計畫，並彙集業界和政府的意見，提出對社會有意義的觀點與建言。

國立政治大學社會科學學院楊婉瑩院長亦於致詞時點出，房地產不僅是金融商品，更關乎人民的居住權益及社會的安定發展。現今的不動產研究，常聚焦在價格波動和經濟趨勢等財務投資面的分析探討，較少關注到不動產對社會的意義與影響。因此設立在社會科學學院底下的政治大學不動產研究中心，除了傳統的不動產研究方向外，更能從社會科學的角度切入研究，以提供更全面的分析與建議。

為使中心的不動產研究更全面，政大不動產研究中心設有「指導委員」與「諮詢委員」，廣納產官學界的賢達，其中包括內政部地政司王成機司長、張元旭前司長，其來自產業界的中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會于俊明秘書長和宏大不動產估價師聯合事務所卓輝華所長、永慶房產集團的孫慶餘董事長和葉凌棋業務總經理將提供實務經驗。成員中亦有中華民國消費者文教基金會黃怡騰董事長，從法律及消費者角度提供寶貴意見。

專業學者的組成部分來自政治大學的堅強陣容，包括趙怡副校長、楊婉瑩院長、地政學系孫振義系主任、公共行政學系江明修教授；此外, 中國文化大學環境設計學院楊松齡院長、淡江大學產業經濟系莊孟翰副教授、國立臺北大學不動產與城鄉環境學系彭建文教授也應邀共襄盛舉。研究中心跨界跨校、多元且資歷豐富的成員，讓不動產的各項面向及議題都有專業人士提供見解，讓研究更全面且深入，對全民的居住議題和房市的交易秩序更能提出具體的真知卓見。

擔任政大不動產研究中心首屆主任的政治大學地政學系賴宗裕教授，也在典禮上指出：將優先聚焦「居住正義」議題，研究當前的居住政策，以協助政府推動良善制度和現狀改革。此外，研究中心亦將發起不動產研究獎，針對優秀的不動產研究給獎，鼓勵學者和學生投入不動產學術研究；藉以表揚傑出的學術貢獻，更期盼透過深入的研究探討能帶動產業向上提升。

此外，除了展開不動產相關的政策研究和獎勵外，研究中心亦將針對重大市場議題及民意時事，不定期地舉行不動產論壇和研討會，提供給官員、學者和關心房地產議題的民眾交流討論的機會，促進政府、產業、學界和民眾間的交流，使研究內容更能兼顧多方意見，強化產出的公共性和時效性。