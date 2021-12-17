〈美股熱門股〉IT顧問公司埃森哲Q1財報、財測俱佳 勁揚逾6%

IT 顧問公司埃森哲 (Accenture)(ACN-US) 公布 2022 會計年度第一季財報表現亮眼，第二季財測也佳，激勵周四（16 日）股價上漲 6.74% 至每股 400.60 美元。

Accenture 第一季營收（截至 11/30）年增 27% 至 149.7 億美元，經調整後每股獲利報 2.78 美元，雙雙優於 Refinitiv 分析師預估的 141.9 億與 2.63 億美元。此外， 2022 會計年度全年營收增幅提高為介於 19% 到 22%，高於先前預測的 12% 至 15%，全年每股獲利預估落在 10.32 美元至 10.60 美元區間。

由於疫情間混合的工作型態，客戶上個會計年度支出回到疫情前水準，到新的會計年度仍然保持強勁，第一季預訂量年增 30% 至 168 億美元。Accenture 執行長 Julie Sweet 表示，這是公司多年來將業務策略傳向數位、雲端運算與網路資安領域的成效。

分析人士預估，Accenture 在這些領域的投資將產生長期效益，幫助其與同業 Cognizant、Infosys 在這個蓬勃發展的市場競爭。

Wedbush Securities 分析師 Moshe Katri 表示，該行業持續強勁成長，疫情之下已經出現一個長期的 IT 支出周期。