小摩：加密貨幣銀行Silvergate Capital股價有望再漲44%

加密貨幣銀行資本公司 Silvergate Capital(SI-US) 在今年的股價飆升，小摩分析師 Steven Alexopoulos 仍看好該股，並將目標價設定在 300 美元，主因是該公司有多種收入來源，能受惠於加密貨幣產業上升。

小摩分析師 Steven Alexopoulos 在一份研究報告指出，Silvergate 作為純粹的加密貨幣生態系統銀行，不僅具有卓越的增長潛力，而且還擁有業內最優良的資產負債表。

Alexopoulos 將 Silvergate 的初始投資評級設定為「加碼」，並將目標價設定在 300 美元，較週四 (11 日) 收盤價仍有約 44% 的上漲空間

報告中指出，Silvergate 建立了一個名為 Silvergate Exchange Network (SEN) 的實時支付系統，有助於促進加密貨幣交易，因為它可以立即並隨時清算網路上兩方之間的支付活動，優於傳統銀行，也因此吸引了大量機構交易者和加密貨幣交易湧入。

此外，Silvergate 還能夠通過交叉銷售的方式，向 SEN 客戶賣出傳統銀行產品，藉此來收取手續費，並創造出新的加密貨幣貸款機會。Alexopoulos 認為，SEN 的加密貨幣貸款將是一個關鍵的成長領域，而穩定幣的發展，也提供了另一個增長機會。

SEN 目前擁有 1,300 多名客戶，自 2017 年以來，這些客戶的存款已經增長了近 7 倍，達到 110 億美元以上。

在全球市值前 2 大加密貨幣帶頭之下，加密貨幣總市值在週一 (8 日) 突破 3 兆美元大關。隨著既有加密貨幣如以太幣、Solana 的網路不斷升級，加上狗狗幣、柴犬幣等迷因幣引發市場熱烈關注，自 2020 年底以來，加密貨幣總市值已翻逾 2 倍。