〈美股熱門股〉半導體材料商CMC Materials傳併購喜訊 盤中大漲逾30%

半導體材料供應商 CMC Materials 被同業 Entegris 為擴大營運規模以因應全球晶片荒，砸重金 65 億美元併購，消息激勵 CMC Materials 周三（15 日）盤中股價大漲逾 30%。

CMC Materials 股東每一股將獲得 133 美元現金與 0.4506 股的 Entegris 普通股。據路透計算，此次收購的現金加股票部分加值為每股 197.36 美元，合 56.1 億美元，較 CMC Materials 周二收盤溢價約 35%。

兩家公司共同聲明表示，這筆交易將通過向 CMC Materials 發行的股票、新債務和手頭現金共同融資，並補充說 Entegris 已從 Morgan Stanley Senior Funding 獲得了全部承諾的債務融資。

摩根士丹利是 Entegris 的財務顧問，Skadden、Arps、Slate、 Meagher & From LLP 是其法律顧問。CMC Materials 的財務顧問為高盛，Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 是其法律顧問。

截稿前，CMC Materials(CCMP-US) 大漲 30.34%，每股暫報 190.27 美元，Entegris(ENTG-US) 下跌 4.89%，每股暫報 136.21 美元。