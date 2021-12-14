半導體扮成長主力 天正國際估三年內營收比重過半

設備廠天正國際 (6654-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理萬文財指出，公司近年積極拓展半導體、LED 市場，包含在內等其他設備，今年營收比重已達 21%，預期未來三年內在半導體、LED、LTCC 等業務擴張下，其他設備比重將過半，產品結構可望再優化，提升獲利能力。

天正國際主要設備為測包機、分選機，大多依照客戶料件，提供客製化設備；財務長郭彥甫指出，2018 年隨著被動元件景氣大好，公司營運也攀上高峰，但 2019 受被動元件景氣降溫、美中貿易戰等因素，公司開始從既有的被動元件業務，跨足 LTCC、Mini LED、半導體等市場。

以今年前三季來看，天正國際被動元件比重已從 2018 年近 80%，降至 68%，其他設備則占 21%、設備單元及改機服務等零件組品則約 11%，整體產品組合已相較先前分散。

展望後市，萬文財樂觀看待明年，其中，LTCC 方面，天正國際已將設備推廣給整個業界，原預期第四季會發酵，但現在受半導體缺料影響，部分出貨遞延，預期明年會有很好的發展。

天正國際半導體領域則自 DFN 切入，今年上半年已開始小量出貨，提供給客戶驗證，預期明年通過驗證後，屆時出貨台數可望較今年翻倍成長。

針對營收比重，萬文財認為，被動元件今年約莫 68-70%，明年、後年則陸續減少 60%、50%，其他如半導體、LED 設備則共 30%，零件組品約 10%，也看好若其他設備成長至 30%，毛利率可望再優於今年。