〈美股熱門股〉禮來看好產品銷售與新藥潛力上調財測 盤中漲近10%

製藥公司禮來（Eli Lilly）周三（15 日）看好主力產品銷售成長與新藥潛力，全面上調 2021 與 2022 會計年度財測，激勵盤中股價大漲近 10%，接續早盤漲勢。

禮來預估，2021 年全年營收介於 280 億至 283 億美元之間，優於先前預估的 272 億至 276 億美元，調整後每股獲利將介於 8.15 至 8.20 美元之間，不僅高於先前預估的 7.95 至 8.05 美元區間，也遠高於 FactSet 調查分析師預估的 8.02 美元。

此外，對 2022 年全年營收預估落在 278 億至 283 億美元之間，經調整後每股獲利將介於 8.50 至 8.65 美元之間，高於先前預估的 8.18 美元，也優於分析師預期的 8.13 美元。

該公司表示，優於預期的收入是由主力產品銷售驅動，包括糖尿病藥物易週糖（Trulicity）、乳癌藥物捷癌寧（Verzenio）等 7 種藥物。但巴隆周刊（Barron's）指出上述藥物收入可能受腫瘤藥物 Alimta 專利到期，以及其新冠抗體療法對變種病毒 Omicron 無效等因素影響抵銷。

禮來副總裁兼財務長 Anat Ashkenazi 聲明表示，公司關鍵的成長型產品（預計到 2022 年將占核心業務收入的三分之二以上）將持續成長，再加上即將推出的新藥，替公司在 2030 年前增添強大的營運動能。

禮來計劃未來兩年內再推出 5 種藥物，包括糖尿病藥物 Tirzepatide 與阿茲海默症候選藥物 Donanemab，後者一旦獲准後將與百健 (BIIB-US) 的 Aduhelm 展開競爭。

富國銀行分析師 Mohit Bansal 表示，禮來明年展望普遍被看好，投資人主要關心的焦點是阿茲海默症新藥 Donanemab，以及投入研發資金多寡，因為研發支出可能影響該公司 2020 年的每股獲利。

截稿前，禮來 (LLY-US) 大漲 9.34%，每股暫報 272.66 美元。