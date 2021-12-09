輝瑞稱第三劑疫苗可抗Omicron 激勵美國航空股全面勁揚

隨輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 表示，施打第 3 劑疫苗可有效中和 Omicron 變種病毒，消除該病毒的影響憂慮，帶動美國四大航空股周三（8 日） 盤中全面勁揚。

截稿前，聯合航空 (UAL-US) 大漲 6.2%、美國航空 (AAL-US) 上漲 3.97%、西南航空 (LUV-US) 漲 1.59%、達美航空 (DAL-US) 漲 3.92%。

西南航空周三表示，儘管新冠變種病毒 Omicron 出現，但由於休閒旅遊需求強勁，預計 2021 會計年度第四季財報將實現獲利。

該公司預估，第四季營收將比 2019 年疫情前同期的 57.3 億美元下滑 10% 至 15%，並預估本季燃油成本將從預期的每加侖 2.25 美元至 2.35 美元小幅下調至不超過 2.25 美元，此外也預計明年再招聘 8,000 名左右的新員工。

由於西南航空的航線主要集中在美國，因此自上月末發現新冠變種病毒以來，該公司受到美國政府實施的一系列旅遊限制影響較小。

除航空股受到 BNT 疫苗的好消息激勵外，飯店觀光股也跟著雨露均霑，凱悅集團 (H-US) 盤中漲 1.11%、萬豪酒店 (MAR-US) 漲 0.65%、希爾頓全球（Hilton Worldwide）(HLT-US) 上漲 0.75%。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，僅僅是因為變種病毒更有抗藥性，並不意味著目前的疫苗沒有效用，現在著狀況比上周五更為樂觀。