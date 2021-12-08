〈美股早盤〉輝瑞BNT第3劑加強針傳佳音 美股開盤平淡

連續 2 日強勁反彈後，美股周三 (8 日) 開盤平淡，四大指數漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數小漲 43 點或 0.12%，那斯達克綜合指數跌 0.1%，標普 500 指數平盤震盪，費城半導體指數跌 0.8％。在宣布共同研發的第 3 劑加強針能有效中和 Omicron 變異株後，輝瑞和 BioNTech 開盤小漲。

在科技股領軍下，那指周二收漲逾 3%，寫下 3 月以來最大單日漲幅，標普 500 指數也漲 2%，但大型科技股周三開盤漲跌不一。

輝瑞與 BioNTech 周三表示，雖然 2 劑疫苗的抗體水準較差，但初步實驗室研究結果顯示，兩者合作研發的第 3 劑疫苗加強針能顯著提升抗體水準，有效中和 Omicron 變異株。

消息公布後，輝瑞和 BioNTech 開盤均漲逾 1%，其餘疫苗股普遍走低，Novavax(NVAX-US)跌 1.6％，莫德納 (MRNA-US) 跌 0.3％。

對疫苗研發的樂觀情緒，為郵輪、航空股帶來提振。截稿前，挪威郵輪 (NCLH-US) 漲逾 5％，嘉年華 (CCL-US) 漲 4％，美國航空 (AAL-US) 漲 2.8％，達美航空 (DAL-US) 漲逾 2％。

截稿前，10 年期美債殖利率上升至 1.501％，美元指數小跌 0.2%。

隨著對 Omicron 的擔憂逐漸消散，投資人慢慢將注意力轉向下周的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。Fed 主席鮑爾此前表示，鑑於通膨持續上升，正在考慮加速縮減購債 (Taper) 的步伐。

截至台北時間周三 (8 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 43.10 點或 0.12%，暫報 35762.53 點

那斯達克綜合指數下跌 20.19 點或 - 0.13%，暫報 15663.89 點

標普 500 指數上漲 1.12 點或 0.02%，暫報 4687.87 點

費半下跌 33.00 點或 - 0.83%，暫報 3957.45 點

台積電 ADR 下跌 1.10% 至每股 120.97 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.501％

紐約輕原油下跌 0.69％ 至每桶 71.55 美元

布蘭特原油下跌 0.49% 至每桶 75.07 美元

黃金下跌 0.11% 至每盎司 1782.70 美元

美元指數下跌至 96.11

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 1.45％，至 52.64 美元；BioNTech(BNTX-US)上漲 1.05％，至 305.87 美元。

輝瑞和 BioNTech 週三表示，初步實驗室研究顯示，兩公司合作研發的第 3 劑加強針能有效中和 Omicron 變異株。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 0.15％，至 3518.00 美元。

亞馬遜雲端網路服務 AWS 周二突然出現中斷，除了自家的物流部門外，影響範圍還擴及政府、大學以及多家企業網站。

Roku(ROKU-US) 早盤上漲 9.94％，至 238.13 美元。

歷經數月討論後，Roku 終於與 Google 達成一項多年協議，將 Youtube 和 Youtube TV 的應用程序保留在 Roku 的頻道商店。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 23:00 公布美國 10 月 JOLTs 職位空缺數，前值 1043 萬個

台北時間 23:30 公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 402.9 萬桶

華爾街分析：

John Hancock investment management 投資策略師 Emily Roland 表示，其確實認為基本面將支持市場繼續走高，雖然過去 1 周以來，Omicron 變異株和 Fed 加速縮減購債的消息為市場帶來波動，但最重要的是經濟依然強勁。

Swissquote 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 稱，理論上，昨日的強勁漲勢是不穩定的跡象，應該謹慎以對，但好消息是波動性正在緩解，VIX 恐慌指數昨日下滑 20%。

Ozkardeskaya 認為，本周五發布的美國通膨數據仍可能對市場情緒構成威脅，導致盤整甚至獲利回吐。